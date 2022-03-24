春天清肝毒 中醫推薦2大養肝茶飲

利水茶飲自療 決明子茶：以15公克決明子，煮沸5分鐘，輔助維持穩定血壓、明目、潤腸通便。（本報資料照片）

春天萬物萌發，自古以來，就被中醫視為養肝的好時節。中西醫對「肝」的定義不同，養肝要除了靠西醫定期追蹤、中醫食療養護，更要從日常生活做起，別輕信任何保肝丸，最單純的原形食物，就是給肝臟健康最好的禮物。

中醫理論，對應五臟和五行，春天是萬物勃發之時，此時可多吃綠色蔬果，例如以昆布、海帶煮湯；菠菜、青蔥與肉片一起拌炒；或是利用小黃瓜製作沙拉。另外，也可食用茶飲或藥膳，幫助養肝護氣。以下是兩款護肝茶。

枸杞紅棗菊花茶

【養肝密碼】

枸杞是滋補的中藥材，除了明目，也能補肝腎，具有保肝、降血糖 等功效，且研究顯示可協助抗病毒，減少肝臟發炎狀況。紅棗則可補中益氣、養血安神，可抑制肝炎病毒活性，藥性緩和。春天百花齊放，也可適當添加花草，菊花有消炎、降肝火的作用，若是肝氣鬱結、容易悶熱，建議添加服用。

【煮法】

枸杞兩錢、大棗約五顆、菊花兩錢，以1500至2000毫升的水煮沸。

【攝取注意】

基本上這款茶飲可以天天喝，一天約350至500毫升。不過菊花性微寒，喝太多可能會影響腸胃；身體較虛寒者則不太適合，或可加一些龍眼。另外，紅棗較甜，若血糖調控不佳者，也要酌減。

【選購與儲存】

一定要去有口碑、值得信賴的中藥行或超市購買相關藥材。枸杞、紅棗一定要避開顏色過於鮮紅的，菊花則不要選擇顏色太白的，以免添加防腐劑或色素。購買回家後，可用夾鏈袋分裝、冷藏，看乾燥程度，保存盡量不超過一個月。使用前可先用175℉的熱水焯一下、清洗，減少農藥殘留。

枸杞 除了明目，也能補肝腎、抗病毒，可減少肝臟發炎狀況。（本報資料照片） 菊花 消炎、降肝火，解肝氣鬱結、悶熱。（本報資料照片） 紅棗 補中益氣、養血安神，可抑制肝炎病毒活性。（本報資料照片）

決明子茶

【養肝密碼】

肝以瀉為補，決明子具有清肝明目、潤腸通便的作用，因此泡茶喝有清泄肝火、解毒，以及治療高血脂症的功效。

另《本草便讀》中提到菊花可「平肝疏肺，清上焦之邪熱，治目祛風，益陰滋腎」，決明子茶中也可加減菊花。若手腳冰冷者，則可增加補氣的黃耆或生甘草。

【煮法】

10克決明子約可泡一人份、500毫升的茶飲，以熱水沖泡即可。

【攝取注意】

決明子性微寒，每天僅可飲用一至二杯，不可超過，否則容易拉肚子。另脾胃虛寒者不可久服，腹瀉及孕婦則不建議使用。

【選購與儲存】

選擇炒過的決明子，緩和苦涼屬性，減少拉肚子的狀況。另購買回家後應使用密封罐保存，保持乾燥。

決明子 清肝明目、潤腸通便，泡茶可清泄肝火、解毒。（本報資料照片）

小心黃麴毒素 中藥材保存不當

透過中醫藥膳、茶飲達到養肝補氣的作用前，要注意中藥材的安全問題。若是中藥材保存不當，遭受黃麴菌汙染，產生黃麴毒素，反而造成肝毒性，引發肝炎，甚至增加肝癌風險。

台灣長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，花生類是最常見被黃麴毒素汙染的產品，但不僅限於花生，包括米、堅果、中藥都曾發現有黃麴毒素超標的問題，且黃麴毒素毒性穩定，無法用清水洗淨，也難以透過加熱破壞。

林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈表示，枸杞、紅棗等中藥材一定要購買有完整包裝和標示的產品，才能知道保存期限。

要避免黃麴毒素生成，就要避免食物發霉，濕度和溫度是影響食材是否發霉的重要因素。台灣衛福部訂有食品中真菌毒素的限量標準，針對黃麴毒素訂定規範，直接食用的花生，限量標準為4ppb（μg/kg）、其他食品為10ppb。

譚敦慈提醒，食材買回家後，記得放在乾燥的地方或冰箱冷藏。黃麴毒素生成的最佳條件是82.4℉以及相對濕度85%的環境，多雨潮濕的地方，最好放在冰箱維持53.6℉左右的低溫 ，或放在防潮箱中設定相對濕度60%以下。

（諮詢／台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗、開業中醫師楊宗翰）