熬夜傷肝 影響排毒和修復

「肝不好」是指肝經氣的循環出了問題，最常見是皮膚變黃、上火、冒痘痘等。（記者邱麗玥／攝影）

中醫所說的肝，和西醫有什麼不一樣？

西醫中所稱的「肝」是指「肝臟」這個器官，是人體重要的代謝器官，主要功能為新陳代謝、儲存、轉化、分泌、解毒等。中醫所指涉的「肝」範圍較廣，與經脈關係密切。

中醫觀點認為肝是「將軍之官」，不單純只是分泌、解毒的功用，還指揮著其他臟器，和人的情緒、氣血循環與流動有關。

肝經有14個穴位，兩側共28穴。其中12穴位在大腿內側。由腳趾往上走，起始於大敦穴（足大趾外側），結束於期門穴（乳下1.5吋）。（本報資料照片）

為什麼中醫會強調春天是適合養肝的季節？

時序進入春天，正是萬物蓬勃發展之時。在中醫來說，春季與五臟中的肝相應，這時候也是「養肝」的最佳時節。

中醫以五行思想為基礎，可把時序分為四季甚至五季，意即春（2至4月）、夏（4至6月）、長夏（7、8月）、秋（9至11月）和冬（12、1月）；對應的五臟為肝、心、肺、脾、腎；對應的五行為木、火、金、土、水；對應的五色則為青、赤、黃、白、黑。

春季養生 「疏肝」為主

從中醫觀點來看，身體變化隨著季節變化而走，養生觀念也是對應的。《黃帝內經》寫道「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮」。中醫師陳潮宗說，春天萬物勃發，是草木生長之時，且「木曰曲直」，其意念是向橫、向上，因此在肝的養生觀念上，應以「疏肝」為主，不可壓抑成長。

而依據「春生、夏長、秋收、冬藏」的自然規律，春天養肝的重點也有別於「冬天的『藏』」，應該趁春暖花開的時期，多到戶外散步、踏青、春遊等，一方面感受春天氣息，有助增加身體活力，也對應肝氣與情緒的關係，讓心情保持平和。

常熬夜的人，肝臟一定容易出問題嗎？

肝經從大腳趾經腳背，沿著腳踝到小腿、大腿、鼠蹊、腹側，經肝臟、膽囊，分支到肺以及到口、眼、頭頂。晚上11時至凌晨3時，是膽、肝經休息的時間，若時常熬夜，便會影響排毒和自我修復的功能。

肝有問題的人，就中醫來看，有沒有徵兆可循？

「肝不好」是指肝經氣的循環出了問題，最常見是皮膚變黃、上火、冒痘痘、口乾舌燥等，主要是因為肝氣鬱結的氣太旺盛，也就是常說的「肝火旺」；而肝氣也和情緒有關，若肝氣鬱結形成「肝鬱」，就會造成情緒起伏較大、胸悶、失眠 等問題。

養肝食物 當季綠色蔬果

肝火旺、冒痘痘的人，可以吃哪類降火藥材？

養肝食物，依據五臟、五行、五色的搭配，最直覺便是多吃當季的「綠色」蔬果，例如花椰菜、菠菜等都是不錯的選擇，不僅屬性平和可天天食用，也不容易有上火問題。

而若有肝火旺、冒痘痘的問題，則可服用如龍膽瀉肝湯等降火的中藥來改善。不過，台灣林口長庚醫院風濕科醫師楊宗翰提醒，由於降火的藥材對身體太寒的人來說不適宜，因此一定要有醫師診斷，佐以其他調和的藥材服用，千萬不可自己隨便買來吃。

養肝按摩穴道。（取材自元氣周報）

養肝穴道按摩 每天10分鐘保健

平時可按摩肝經上的穴道，例如太衝、三陰交等，每天按摩10分鐘，約50至100下，調節身體機能，作為春天養肝的保健。

三陰交

位置：位於踝關節 內側上方約三寸（約四指寬）處。《針灸甲乙經》寫道「在內踝上三寸，骨下陷者中」。

功效：補脾土、助運化、通氣滯、疏下焦、調血室精宮、祛經絡風濕。有助於養血養氣、補肝血。

太衝穴

位置：第一、二腳趾骨交接處。《針灸甲乙經》寫道「在足大指本節後二寸，或曰一寸五分陷者中。」

功效：平肝熄風、清熱利膽、明目；有助於緩解失眠、頭痛、咽喉氣梗、神經衰弱等。