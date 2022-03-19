我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

告別經前不適 中醫建議3茶飲5穴位溫和調理

江婉儀
鄭伊倫表示，「血海穴」是多功效穴位，可舒緩經前不適，平時也可當日常保健按壓。（圖：台北醫院提供）
鄭伊倫表示，「血海穴」是多功效穴位，可舒緩經前不適，平時也可當日常保健按壓。（圖：台北醫院提供）

不少女性在月經來之前，會感覺身體不舒服，包含胸腹悶、頭痛、冒痘痘等，台灣衛福部台北醫院中醫科醫師鄭伊倫表示，高達八成的女性會有經前症候群，建議可飲用三種茶飲跟按摩五個穴位溫和調理，改善症狀。

鄭伊倫表示，會不舒服的原因是「肝」、「脾」、「腎」氣血調節失常，尤其是25至35歲年齡階段的女性，若作息不規律、生活壓力大，容易產生「肝鬱」體質而在經前感到特別不適，例如胸腹悶、頭痛、冒痘痘、健忘、便祕、易怒與煩躁，有些人則會呈現低氣壓、憂鬱、敏感、沮喪掉淚的狀態。

鄭伊倫指出，這些症狀通常在月經來三天內緩解，但下次可能更加嚴重，不一定隨著年紀增長而減少，仍有少數人與經前不適症狀長期奮戰直到更年期。平日透過可調節氣血的中草藥茶飲與穴道按摩，加上保持充足的睡眠，能疏通氣血，協助經血排出，還能消水腫、舒緩心情，增亮氣色，對於女性好處多多。

三種茶飲包含：

•舒肝美顏茶：適合容易胸悶不適、心情緊繃者，玫瑰、薄荷、茉莉、檸檬草、菊花可協助行氣解鬱、除煩舒壓。

•健脾消腫茶：腸胃脹氣，水腫身重者，茯苓、薏仁、陳皮、赤小豆或黑豆來利濕健脾，加強消腫。

•補腎滋養茶：適合常熬夜、口乾皮膚乾燥者，枸杞子、百合、麥門冬、桑葚、覆盆子都有養陰生津、滋補肝腎的效果。

穴道可用點按的方式按摩，按壓膝蓋內側上方的「血海穴」、膝蓋內側下方「陰陵泉穴」、腳踝內側上三寸（四個指頭寬度）的「三陰交穴」，或沿著脛骨內側推按整條脾經，皆可以有效舒緩經前不適，若配合熱敷肚臍下三寸的「關元穴」；以及位於背部，與肚臍水平同高的脊椎兩側約兩個指頭寬度的「腎俞穴」，可減輕經前腹痛腰痠及改善手腳冰冷。

鄭伊倫提醒，食補及茶飲要視個人體質進行調配，若身體處於高度敏感、發炎狀態，或是服用多重藥物者，不適合自行調配茶飲，可至中醫門診進行諮詢。另外，中草藥材若不是真空包裝，可簡單沖洗後再沖泡，或是將第一泡水倒掉再沖服。

茶飲與穴位可有效溫和調理告別經前不適。（圖：台北醫院提供）
茶飲與穴位可有效溫和調理告別經前不適。（圖：台北醫院提供）

便祕

上一則

孩子關節痛不一定是生長痛 小心是風濕性關節炎搗亂

延伸閱讀

南灣針灸中醫大學 春季班接受報名 4/4開學

南灣針灸中醫大學 春季班接受報名 4/4開學
張輝藥材國貨公司 中成藥最齊全

張輝藥材國貨公司 中成藥最齊全
憋尿傷身 中醫推「金錢草」保健

憋尿傷身 中醫推「金錢草」保健
肺癌術後易咳 中醫調理改善

肺癌術後易咳 中醫調理改善

熱門新聞

黃毓惠醫師的早餐一片吐司加一顆水煮蛋，清淡飲食。圖為示意圖。(Getty Images)

吃素20年 血壓、血糖仍偏高 名醫揭原因

2022-03-14 02:05
台語男歌手葉聖欽驚傳罹癌，上月底不敵病魔辭世，享年47歲。圖／摘自臉書

台語歌手疑骨髓瘤離世 典型4大症狀勿輕忽

2022-03-11 16:29
每天攝取半湯匙橄欖油，可以保護心臟，降低心血管疾病死亡風險達五分之一。（本報資料照片）

每天攝取半湯匙橄欖油 降低心臟病、神經退化死亡風險

2022-03-16 03:15
安南醫院泌尿科醫師董聖雍。（圖：安南醫院提供）

下體注射凡士林增大 他只有一開始爽...後來痛翻求醫

2022-03-17 01:26
台中市婦產科醫師呂秉正說，陰道乾澀容易磨破皮，不舒服，婦女就愈來愈不想有性行為。記者黃寅／攝影

更年期婦女「性」趣缺缺 婦產科醫師建議這樣做

2022-03-16 05:15
根據北醫附醫統計，收治的染疫者引發的新冠後遺症以喘為最大宗。記者陳雨鑫／攝影

Omicron後遺症「疲勞」最大宗 喪活動力染疫者加速退化

2022-03-12 05:11

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死