我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

營養師教挑選雞蛋 這樣吃更健康

許政榆、謝承恩
雞蛋常溫只能放7天至10天，冷藏2周內要吃完。（中新社資料照片）
雞蛋常溫只能放7天至10天，冷藏2周內要吃完。（中新社資料照片）

蛋白質、脂肪和碳水化合物是人體重要的三大營養素，蛋白質由氨基酸組成，有九種必需氨基酸是人體無法自行製造，必須從食物或補充品攝取，包括豆、魚、蛋、肉或營養品等。

九種必需胺基酸包括：苯丙胺酸（Phenylalanine）、纈胺酸（Valine）、蘇胺酸（Threonine）、色胺酸（Tryptophan）、異白胺酸（Isoleucine）、白胺酸（Leucine）、甲硫胺酸（Methionine）、離胺酸（Lysine）、組胺酸（Histidine）。

營養師林俞君表示，肉類、魚類為動物性蛋白質來源，雖含有豐富必須氨基酸，但動物性蛋白質有較多飽和脂肪酸，恐造成心血管負擔，會建議民眾多攝取植物性蛋白質，像大豆、黃豆、毛豆等，雖必須氨基酸含量較少，但幾乎沒有飽和脂肪酸。

台灣國民健康署建議，每餐蛋白質份量一掌心、相當於14克蛋白質。營養師楊斯涵建議，一顆雞蛋約含7克蛋白質、亦等於半盒豆腐，改吃植物性蛋白質鈣量高、膽固醇較少。此外也建議避開五花肉、豬腳或加工食品，避免吃下高脂肪食物，導致心血管負擔，尤其三高患者特別注意。

林俞君表示，茶葉蛋、溫泉蛋、溏心蛋，與原本的蛋營養價值差不多，但經過油、糖、鹽調味熱量較高，建議適量攝取。另外鹹蛋、皮蛋因經過加工、醃製，鈉含量超出原本的蛋十倍，建議鹹蛋每次攝取半顆即可，不建議頻繁攝取。

楊斯涵表示，雞蛋常溫只能放7天至10天，冷藏2周內要吃完，冷藏時建議蛋尖端朝下，清洗乾淨避免沙門氏菌，要吃煮熟的蛋，不要生食。

在挑選雞蛋方面，楊斯涵說，建議選蛋殼光滑、無裂痕、有認證的蛋，年輕母雞產的蛋偏中小型尺寸，老母雞蛋較大顆，以同重量營養密度來看，年輕蛋比較足夠。至於紅蛋是否較白蛋營養？她認為僅差在雞品種、飼料不同，營養價值差不多。另外要注意，高度越挺的蛋越新鮮，越塌或有異味的雞蛋建議不要吃。

蛋白質 雞蛋 三高

上一則

孩子關節痛不一定是生長痛 小心是風濕性關節炎搗亂

延伸閱讀

腎友：多吃肉延年益壽？醫師：不可以喔

腎友：多吃肉延年益壽？醫師：不可以喔
增肌健康吃 優先攝取「植物性蛋白質」

增肌健康吃 優先攝取「植物性蛋白質」
健身狂吃「水煮餐」 小心營養不良 荷爾蒙失調

健身狂吃「水煮餐」 小心營養不良 荷爾蒙失調
遠離「健身痘」 少吃含糖高蛋白粉

遠離「健身痘」 少吃含糖高蛋白粉

熱門新聞

黃毓惠醫師的早餐一片吐司加一顆水煮蛋，清淡飲食。圖為示意圖。(Getty Images)

吃素20年 血壓、血糖仍偏高 名醫揭原因

2022-03-14 02:05
台語男歌手葉聖欽驚傳罹癌，上月底不敵病魔辭世，享年47歲。圖／摘自臉書

台語歌手疑骨髓瘤離世 典型4大症狀勿輕忽

2022-03-11 16:29
每天攝取半湯匙橄欖油，可以保護心臟，降低心血管疾病死亡風險達五分之一。（本報資料照片）

每天攝取半湯匙橄欖油 降低心臟病、神經退化死亡風險

2022-03-16 03:15
安南醫院泌尿科醫師董聖雍。（圖：安南醫院提供）

下體注射凡士林增大 他只有一開始爽...後來痛翻求醫

2022-03-17 01:26
台中市婦產科醫師呂秉正說，陰道乾澀容易磨破皮，不舒服，婦女就愈來愈不想有性行為。記者黃寅／攝影

更年期婦女「性」趣缺缺 婦產科醫師建議這樣做

2022-03-16 05:15
根據北醫附醫統計，收治的染疫者引發的新冠後遺症以喘為最大宗。記者陳雨鑫／攝影

Omicron後遺症「疲勞」最大宗 喪活動力染疫者加速退化

2022-03-12 05:11

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死