感冒喉嚨不適 真的不用看醫生？

疫情期間，很多人出現喉嚨不適等感冒症狀卻不敢去就醫。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 期間，不少民眾會因為擔心疫情，認為感冒沒有大事就少去醫院。一名網友提到，家中長輩最近出現感冒症狀喉嚨不適，眼看疫情未平息，長輩提出「感冒看醫生不如在家休息，去醫院只是增加染疫風險」。

感冒真的不用看醫生？

台灣三軍總醫院基隆分院副院長李明勇醫師表示，感冒通常指的是輕微症狀，如果幸運是被致病力較弱的病毒感染，輕微的症狀也許過幾天就好了。但是值得注意的是，有的比較強的病毒，例如流感和新冠病毒，就可能導致嚴重併發症。因此為了釐清楚未來病況發展，或是避免原先身體狀況較不好的患者病況惡化，例如免疫不全、年紀較大等，建議還是要去看醫生。

李明勇醫師提醒，「感冒不用看醫生」的前提是這些症狀的原因真的「只是感冒」，但一般民眾無法自行確認病因，因此就醫的重要性就在於確認病況。

接種疫苗 提升免疫力

另外，許多長輩擔心進出醫院會增加染疫風險，所以不想就醫。

針對這樣的現象，李明勇表示對於免疫力較差的長輩，打疫苗可以提升自己的免疫力，另外透過健康的飲食、食療輔助例如枇杷膏、薑茶等等，以及規律的運動都可以增加抵抗力。此外，透過增加外在保護，例如戴口罩、勤洗手。如果以上自我保護的行為都有確實做到，民眾不需要對去醫院有過多的恐懼，因而延誤就醫。

李明勇分享，曾經有一名中年的男性病人，因為認為自己的症狀只是小感冒，所以到藥局購買成藥，認為多休息就會好轉。沒想到病情並未好轉，甚至演變成高燒，在發燒的第六天才就醫，緊急照X光才發現肺部已呈現白色，經檢查過後才確認男子是流感病毒，所幸病人最後痊癒出院。

持續發燒症狀 切勿拖延

李醫師說，民眾若出現感冒症狀，輕微病況時可選擇在家休息觀察，但若是出現嚴重症狀例如喘、悶、胸痛等，務必還是要就醫，尤其出現持續發燒時更是切勿拖延。

提醒民眾有感冒症狀要儘早去就醫，除了藥物治療外，感冒期間透過飲食改善喉嚨不適，也頗有幫助。例如枇杷膏、川貝燉梨等，都是常見的食療方式。李醫師解釋道其中的原因就是──幫助病人多攝取水分，稀釋痰液。除了需要增加水分的攝取，透過均衡的飲食亦可增加病人的營養，增強抵抗力。

感冒三階段飲食 關鍵是喝水

但是關於食物的建議吃法，李明勇也提醒針對不同階段食用能更有效。例如感冒剛開始發作，感覺畏寒的階段，可以飲用薑湯讓身體發熱；感冒的中晚期可以食用川貝燉梨。川貝燉梨相較薑湯，對現代人而言或許是相對較複雜的料理，但其實烹煮過程很簡單！只要善用「枇杷膏」以及「電鍋」，非常簡單即可完成。

食補潤肺止咳 緩解感冒症狀

枇杷膏中有川貝、陳皮、桔梗、金銀花等植化營養素，川貝本身就是潤肺止咳、化痰功效的中藥材；陳皮和桔梗幫助舒利肺氣、理氣健脾；金銀花則幫助清熱解毒、消炎，對於感冒中晚期的症狀能夠幫助緩解。

李明勇建議，適時的攝取對於感冒症狀有效改善的食物，幫助潤喉並搭配熱水一起飲用，掌握最重要的攝取水份、充分休息以及均衡營養，就能讓身體恢復到最佳狀態。