我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

感冒喉嚨不適 真的不用看醫生？

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)
疫情期間，很多人出現喉嚨不適等感冒症狀卻不敢去就醫。(Getty Images)
疫情期間，很多人出現喉嚨不適等感冒症狀卻不敢去就醫。(Getty Images)

新冠肺炎疫情期間，不少民眾會因為擔心疫情，認為感冒沒有大事就少去醫院。一名網友提到，家中長輩最近出現感冒症狀喉嚨不適，眼看疫情未平息，長輩提出「感冒看醫生不如在家休息，去醫院只是增加染疫風險」。

感冒真的不用看醫生？

台灣三軍總醫院基隆分院副院長李明勇醫師表示，感冒通常指的是輕微症狀，如果幸運是被致病力較弱的病毒感染，輕微的症狀也許過幾天就好了。但是值得注意的是，有的比較強的病毒，例如流感和新冠病毒，就可能導致嚴重併發症。因此為了釐清楚未來病況發展，或是避免原先身體狀況較不好的患者病況惡化，例如免疫不全、年紀較大等，建議還是要去看醫生。

李明勇醫師提醒，「感冒不用看醫生」的前提是這些症狀的原因真的「只是感冒」，但一般民眾無法自行確認病因，因此就醫的重要性就在於確認病況。

接種疫苗 提升免疫力

另外，許多長輩擔心進出醫院會增加染疫風險，所以不想就醫。

針對這樣的現象，李明勇表示對於免疫力較差的長輩，打疫苗可以提升自己的免疫力，另外透過健康的飲食、食療輔助例如枇杷膏、薑茶等等，以及規律的運動都可以增加抵抗力。此外，透過增加外在保護，例如戴口罩、勤洗手。如果以上自我保護的行為都有確實做到，民眾不需要對去醫院有過多的恐懼，因而延誤就醫。

李明勇分享，曾經有一名中年的男性病人，因為認為自己的症狀只是小感冒，所以到藥局購買成藥，認為多休息就會好轉。沒想到病情並未好轉，甚至演變成高燒，在發燒的第六天才就醫，緊急照X光才發現肺部已呈現白色，經檢查過後才確認男子是流感病毒，所幸病人最後痊癒出院。

持續發燒症狀 切勿拖延

李醫師說，民眾若出現感冒症狀，輕微病況時可選擇在家休息觀察，但若是出現嚴重症狀例如喘、悶、胸痛等，務必還是要就醫，尤其出現持續發燒時更是切勿拖延。

提醒民眾有感冒症狀要儘早去就醫，除了藥物治療外，感冒期間透過飲食改善喉嚨不適，也頗有幫助。例如枇杷膏、川貝燉梨等，都是常見的食療方式。李醫師解釋道其中的原因就是──幫助病人多攝取水分，稀釋痰液。除了需要增加水分的攝取，透過均衡的飲食亦可增加病人的營養，增強抵抗力。

感冒三階段飲食 關鍵是喝水

但是關於食物的建議吃法，李明勇也提醒針對不同階段食用能更有效。例如感冒剛開始發作，感覺畏寒的階段，可以飲用薑湯讓身體發熱；感冒的中晚期可以食用川貝燉梨。川貝燉梨相較薑湯，對現代人而言或許是相對較複雜的料理，但其實烹煮過程很簡單！只要善用「枇杷膏」以及「電鍋」，非常簡單即可完成。

食補潤肺止咳 緩解感冒症狀

枇杷膏中有川貝、陳皮、桔梗、金銀花等植化營養素，川貝本身就是潤肺止咳、化痰功效的中藥材；陳皮和桔梗幫助舒利肺氣、理氣健脾；金銀花則幫助清熱解毒、消炎，對於感冒中晚期的症狀能夠幫助緩解。

李明勇建議，適時的攝取對於感冒症狀有效改善的食物，幫助潤喉並搭配熱水一起飲用，掌握最重要的攝取水份、充分休息以及均衡營養，就能讓身體恢復到最佳狀態。

疫情 免疫力 疫苗

上一則

帶狀皰疹「痛到不想活」 華人醫師：50歲以上應打疫苗

下一則

腦出血誤當偏頭痛 醫授「4字口訣」保命

延伸閱讀

356項指示用藥 擬取消健保給付 感冒、腸胃藥居多

356項指示用藥 擬取消健保給付 感冒、腸胃藥居多
華人公司僱員3次染新冠 死裡逃生後嘆：病毒太喜歡我

華人公司僱員3次染新冠 死裡逃生後嘆：病毒太喜歡我
英國24日全面解封 女王確診後有感冒症狀 取消視訊會面

英國24日全面解封 女王確診後有感冒症狀 取消視訊會面
症狀似感冒的淋巴癌 未治療恐「數月就奪命」

症狀似感冒的淋巴癌 未治療恐「數月就奪命」

熱門新聞

黃毓惠醫師的早餐一片吐司加一顆水煮蛋，清淡飲食。圖為示意圖。(Getty Images)

吃素20年 血壓、血糖仍偏高 名醫揭原因

2022-03-14 02:05
睡眠品質無法改善，原因有許多種，建議民眾真的解決不了時，還是要就醫請求專業協助。圖／八里療養院提供

睡眠品質遲遲無法改善 原因可能有這些

2022-03-20 05:42
每天攝取半湯匙橄欖油，可以保護心臟，降低心血管疾病死亡風險達五分之一。（本報資料照片）

每天攝取半湯匙橄欖油 降低心臟病、神經退化死亡風險

2022-03-16 03:15
安南醫院泌尿科醫師董聖雍。（圖：安南醫院提供）

下體注射凡士林增大 他只有一開始爽...後來痛翻求醫

2022-03-17 01:26
台中市婦產科醫師呂秉正說，陰道乾澀容易磨破皮，不舒服，婦女就愈來愈不想有性行為。記者黃寅／攝影

更年期婦女「性」趣缺缺 婦產科醫師建議這樣做

2022-03-16 05:15
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。記者巫靜婷／攝影

27歲腦中風癱瘓 人生跌谷底...她復健15年奇蹟恢復正常

2022-03-19 05:57

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金