搶救掉髮危機 留意4大徵兆

頭頂髮量稀疏到可看到頭皮，小心掉髮危機。（本報資料照片）

許多人很在乎自己的頭髮，尤其不想出現禿頭。不少人常會聽說，如果頭皮出油、常出現頭皮屑、甚至頭髮變細等，就可能有「掉髮危機」，但皮膚科醫師提醒，上述的頭髮頭皮問題都是外顯性，互相為不同的頭皮與頭髮疾病問題，至於要如何處理可能出現的掉髮危機？醫師提醒注意以下4種徵兆，必要時可尋求皮膚科醫師治療：

1.每日落髮大於100根

台灣皮膚科醫師黃幼鳴表示，一般正常的頭皮，約有90%的毛囊處於生長期，10%毛囊為休止期，因此每天有50～100根落髮很正常，醫師建議洗頭時，可以站在大臉盆或塞好塞子的浴缸裡沖水，蒐集落髮量，建議要連看三天，如果每天都有100根以上的掉髮，就要特別注意。

2.特定頭髮區域脫落

每天頭髮雖沒有掉超過100根，但若是男生出現前額髮際線後退，頭頂髮量稀疏到可看到頭皮，或細毛變多、頭皮出油過多等，或女生出現髮際分線變寬、紮馬尾的髮束變細，都要注意雄性禿的徵兆。

3.落髮且有頭皮變化

如果落髮數量多，又加上頭皮有發紅、脫屑、長膿泡，或變薄、質地改變等，要小心頭癬或是疤痕性落髮等發炎性問題。

4.身體有特定狀況

許多身體的特定狀況，也會有掉髮出現，如重大手術 、高燒、住院、生產、節食、月經異常（來的量很大）、慢性貧血、荷爾蒙問題等，可能是休止期掉髮，休止期的掉髮可能會多達全頭的30%。