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緩解長者腳痛 縮足運動最有效

陳俊智
縮足運動有助強化長者腳部肌肉。（本報資料照片）
縮足運動有助強化長者腳部肌肉。（本報資料照片）

俗話說「人老腳先衰」，人體隨年齡老化，雙腿最有感，因此也有「長壽始於腳」的說法。一旦下肢衰退，發生步行疼痛、困難，失去外出自由、無法自立生活，將嚴重影響生活品質。

下肢的衰退包含足部、關節與肌力，人類的行動力靠這三者相輔相成，缺一不可。雖說退化不可免，但用心保養可以讓行動力維持在最佳狀態，繼續上山下海的快意人生。

四名長者 就有一人有足部疼痛

台灣桃園醫院物理治療師黃晴表示，足部疼痛的盛行率隨著年齡增長，大約四名長者就有一人受其影響。過去研究顯示，女性與肥胖者為足部疼痛好發族群，可能源於女性拇指外翻的盛行率較高，以及受女性鞋類（高跟及窄楦頭）影響。而老年人新陳代謝功能下降，體重增加，步行時足底壓力負荷大，也可能造成足部疼痛。

黃晴指出，根據大規模的流行病學研究，老年人足部疼痛最常見的疾病是角化病變（如雞眼、老繭），緊隨其後的是指甲疾病（如指甲真菌感染）。在物理治療臨床上，老年人尋求幫助的主要足部問題包含足底筋膜炎、足退化性關節炎、足跟脂肪墊症候群、以及足弓塌陷（扁平足），上述問題常與足部排列和足部肌肉失衡有關。

足部退化易造成惡性循環

黃晴表示，多項研究證明，足部退化會影響關節，進而釀成足部疼痛，使步行速度降低，行動不便，日常生活的困難度就會增加。大多數年長的求診者都受足部疼痛所苦，甚至有部分長者因此變得不愛出門，活動量大減，健康也跟著受影響。

另外，足部疼痛也會影響到平衡感，甚至是跌倒的危險因素。不愛動的生活型態容易造成體重增加，進而使足部問題更加嚴峻，形成惡性循環。

減重選好鞋 減輕足部負擔

保健足部的方法，除了常規的足部照護（例如保持足部衛生、剪指甲等），還能透過適合的鞋子、矯正鞋墊、減重、強化肌肉平衡等方式延緩退化的速度。

選擇一雙合腳的鞋子是相當重要的事。鞋長過短，可能造成腳趾變形；鞋寬過窄，可能造成與雞眼、拇指外翻和其他足部問題。然而鞋子也不是越寬越大就好，因為前掌過緊或後跟過鬆的鞋子，都可能導致步行速度下降和重心不穩；鞋跟過高的鞋子不僅會改變足部的排列，也會影響到踝關節、膝關節、髖關節以及脊椎，容易造成足部以外的肌肉骨骼問題。

除了選擇合腳的鞋子，透過矯正鞋墊可改變足部負重情況，減重也能減緩足部的負荷量，也可以透過強化肌肉，增加足部的支撐力，減輕關節負擔，避免惡性循環。（陳俊智）

強化足部肌肉 請跟我這樣做

足部包含外在肌肉與內在肌肉，內在肌肉為足部當中的小肌肉，扮演著更能穩定足部的重要角色。當足內肌無法有效地強化時，容易使足部排列處於不利的位置，增加不穩定性，造成退化加劇。

黃晴表示，「縮足運動」是在強化足內肌當中最受認可的運動，透過收縮足內肌將第一蹠趾關節拉向跟骨，並保持腳趾不彎曲，以升高內側足弓。可由坐姿練起，進展到雙足或單足站立時練習，能力更甚者，可接著進行至深蹲和單腳跳等功能性活動。

縮足運動這樣做（鍛鍊足底肌肉）

1. 坐在椅子上，膝蓋和腳踝呈90度，腳掌平放在地面。將腳掌向腳跟方向移動、拱起足弓，縮短腳長。做的時候，腳趾不要往內彎曲。

2. 維持5秒再放鬆，重複5次，熟練後可逐漸增加次數。

3.由坐姿開始做縮足運動，慢慢進階到到雙足站立，甚至單足站立進行運動。

緩解腳痛不適 試試小腿按摩

「小腿肌肉按摩是西方醫學最常見緩解腳痛不適的方法。」黃晴表示，按壓時較為疼痛的點被稱為「激痛點」，形成原因主要是長時間進行重複性高的活動（例如穿著不合適的鞋日行萬步），肌肉纖維中某區域長期處於收縮狀態，造成緊繃不適。激痛點可採用加壓的方式緩解問題，將肌肉處於延展狀態後施壓於激痛點上，以個人可忍受的疼痛程度維持，待疼痛緩解後，就可以尋找下一激痛點。

不過黃晴也強調，足部是精密且複雜的部位，每位個案的問題不盡相同，若有相關醫療問題，仍建議先尋求專業諮詢。

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