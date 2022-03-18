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腳痛竟是鞋害的 穿對鞋 可免不必要病痛

趙容萱
預防足部退化，穿對鞋子也是重要的一環。（本報資料照片）
預防足部退化，穿對鞋子也是重要的一環。（本報資料照片）

有位老奶奶長期腳痛找不出原因，直到她脫下鞋子檢查，才發現她穿的鞋子因鞋跟磨損，多次送修出現修補痕跡，原來腳痛元凶竟是「內外不對稱」的鞋跟填補物，導致她行走時腳踝變形、疼痛難耐。可見鞋子選得不適當或嚴重壞損，將導致足部關節肌肉、韌帶的過勞甚至受傷。

穿鞋 著重功能性

預防足部退化，穿對鞋子也是重要一環。參與不同的活動，可根據鞋子功能性來選擇合適的穿著，讓雙腳在舒適的狀態下活動。

人體從兩側肩膀到骨盆高度、脊椎排列、步態都攸關身體平衡，穿錯鞋致雙腳活動姿勢不正確，會危害到身體軀幹、髖、膝、踝關節，如果不在正常排列位置上，身體會產生代償作用，易導致肌肉運作不平衡，容易感到疲勞與不適。因此有雙合適的鞋子，可以預防足部退化，避免身體不必要的病痛。

鞋子 不能只有一雙

「千萬不能一雙鞋打遍天下。」選鞋前，必須建立依不同目的、穿著不同功能鞋款的觀念：腳踝的包覆性、鞋子軟硬和重量、足部的活動空間，以及鞋墊款式都要考量。

預防足部退化，穿對鞋子也是重要的一環。（本報資料照片）
預防足部退化，穿對鞋子也是重要的一環。（本報資料照片）

以臨床觀點來看，將足部分為前、中和後足三個部分，腳在活動時承受全身的重量，提供支撐、彈跳、吸震等功能，達到身體的穩定性，站立時會以第一、第五根蹠骨與後腳跟作支撐，形成足弓來支撐身體的重量。

舉例來說，跑步活動，鞋子著重在舒適、支撐以及包覆性；高強度運動鞋款著重在避震和彈性，這些功能性的設計，可以保護我們的雙腳、同時提升腳部的功能。

鞋款：從事較高活動性的活動時，需要選擇包覆性較佳的鞋款。較小的孩童或老年人，綁鞋帶不靈活，挑選容易操作的魔鬼粘鞋款，穿起來會更合腳、安全。

軟硬度和重量：鞋子軟硬度原則上以前足處可彎曲，中後足不可過軟；鞋子的重量也不能過重，容易造成下肢肌肉過度負擔。

鞋墊：注意鞋墊是否符合足弓，也可透過客製化鞋墊輔助，改善足底壓力分布，增加身體姿勢控制的效果，藉以達到最佳效能的運作，減少不正常的步態和病痛的發生。

選鞋 謹記三口訣

選鞋謹記三口訣：防滑、站穩、好使。

防滑：鞋子的前後兩區，必須具備像是「輪胎胎紋」的溝槽，達到防滑、排水效果。

站穩：從正後方看，鞋跟不宜太窄，走、站才會穩；另外可以捏捏看後跟周圍，太軟的鞋跟缺乏保護效果。

好使：鞋子約在前三分之一的位置，會設計阻力比較低的結構，達成與足部關節同步彎曲的功效，讓走路不費力。如果一雙鞋，讓人墊腳尖覺得很緊、很吃力，可想見需要花更多的力氣才能把身體往前推進。

試鞋 傍晚最適合

雙腳在傍晚時間腳型最大，最適合試穿選鞋。根據足部活動空間，以最大的一腳作為選鞋的依據，原則上鞋長度需比足長多約1公分，差不多是一根手指可塞入的空間，寬度則是再加0.5公分。

新鞋 先試走看看

開新車，需要馴車；穿新鞋，同樣也需要馴鞋。穿新鞋不能一開始就馬力全開，必須短程試走看看，從低強度的運動開始，讓身體和腳感受鞋子的性能，讓新鞋發揮最佳功能，才能讓雙腳有如釋重負的快感。

日本漫畫「灌籃高手」順口溜「新鞋踩三下」，主要是過去新鞋材質比較僵硬，擔心傷腳。不過現今的鞋子多已非常舒適，只要把握挑選原則，並且在適應新鞋期間不要劇烈運動，大都不會有問題。

換鞋 看鞋底磨損狀況

不少人習慣將鞋子穿到破損，或者狀態已經糟糕到不堪使用才汰換，但這其實已經造成腳的負擔，一般會根據鞋底的磨損狀況，來判斷是否該換鞋。

1. 鞋底紋磨損消失、內外側磨損不均衡導致足部內塌或外塌、落差大於0.5公分以上時，就表示該換一雙新鞋了。

2. 鞋子變鬆或變寬、鞋底止滑效能不如以往、動作中感到疼痛等情況，也是該換鞋的徵兆。

3. 許多慢跑鞋都會有建議使用的里程數，記得在購買時詢問相關人員。

4. 孩童與青少年成長較快速，要時常留意是否已經穿不下鞋子、造成腳趾在鞋內彎曲，導致行走不適與運動傷害。

(趙容萱 諮詢/亞洲大學復健部長周立偉、職能治療師施益湋、光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫)

選鞋注意前足處可彎曲、鞋子不可過重、後跟不能太軟，鞋底前後兩區，須有如「輪胎胎紋...
選鞋注意前足處可彎曲、鞋子不可過重、後跟不能太軟，鞋底前後兩區，須有如「輪胎胎紋」的溝槽。（本報資料照片）

肌肉 關節 骨科

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