我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約周末再迎冬風暴 超低溫開啟日光節約時間

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

猛灌水還是越喝越渴？上班族用這1招擺脫「水桶人生」

記者趙容萱／台中報導
中醫師陳書怡（右）提醒，民眾感覺到口乾舌燥，喝水還是解不了渴，應尋求醫師診治。圖／亞大醫院提供
中醫師陳書怡（右）提醒，民眾感覺到口乾舌燥，喝水還是解不了渴，應尋求醫師診治。圖／亞大醫院提供

台灣台中30歲戴姓上班族一天喝五公升的水還是解不了渴，甚至嘗試青草茶、養肝茶等，但一點效果也沒有，還得不停跑廁所，後接受中醫治療，透過溫腎助陽、健脾益氣的藥物後，飲水量逐漸恢復正常，呼終於擺脫「水桶人生」。

亞洲大學附屬醫院中醫科中醫師陳書怡提醒，民眾在感覺到口乾舌燥之時，應尋求醫師診治，千萬不可自行服用不明的藥草汁，以免延誤病情，平時也應適度的運動與正常的作息，避免身體過度耗損、機能退化，才能維持好的身體狀態。

陳書怡說，口乾主觀的症狀，患者就診時常主訴「喝水後馬上又覺得口乾」、「老是覺得舌頭很粗糙、沒什麼口水」等，一般若排除腹瀉、嘔吐、運動後大量水分流失、水分補充不夠等情況後，中醫會將口乾的原因歸納為外因、不內外因、內因等三個面向。

陳書怡說明，外因部分常見在急性或是慢性的感染，像是感冒症狀發作的前一天，就會覺得特別口乾，或慢性胃潰瘍的患者易有口乾、口臭的症狀；另外癌症患者接受放射線治療導致黏膜或是神經受損，無法產生足夠的口水分泌，也會導致患者口乾舌燥。

不內外因則是常見藥物或肥甘厚味飲食引起，如鎮靜安眠藥、利尿劑，以及過敏患者使用的抗組織胺藥物，甚至是賀爾蒙藥物等，而油膩、香甜、味道濃郁、酒精等食物屬於濕熱之品，也會讓體內處在慢性發炎的狀態，例如糖尿病常是口乾的原因。

陳書怡說明，內因部分，現代人生活壓力大，易誘發身體內的免疫力以及內分泌系統的紊亂，讓交感神經亢奮，使代謝後的產熱增加，也會出現口乾舌燥。其中，乾燥症會造成乾到無法正常說話，除了風濕免疫科定期的檢查及治療外，輔以中醫有助於穩定病情。

癌症 糖尿病 免疫力

上一則

35歲女長時間手機工作 頭竟無法左右轉動

延伸閱讀

灣區7成企業計畫重返辦公 調查：每周3天最理想

灣區7成企業計畫重返辦公 調查：每周3天最理想
頭髮與煩惱

頭髮與煩惱
台灣高教危機 「工作、志趣不合」每年近10萬人休學

台灣高教危機 「工作、志趣不合」每年近10萬人休學
肺癌術後易咳 中醫調理改善

肺癌術後易咳 中醫調理改善

熱門新聞

一名男子打完疫苗後求歡另一半，沒想到過程中出現不適症狀，秒變「林黛玉」。（示意圖／ingimage）

剛打疫苗不信邪 他和女友「激烈運動」秒變林黛玉

2022-03-03 04:55
彰基神經醫學部主治醫師陳彥中發現送醫的女性病患不是單純腦出血或腦中風，是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓。記者林敬家攝／影

偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命

2022-03-09 05:43
台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影

青光眼惡化近25%雙眼失明 部分藥物恐誘發心臟病喪命

2022-03-03 05:20
近日天氣日夜溫差大，過敏性鼻炎患者人數增加，並常出現鼻子搔癢、流鼻水等症狀。本報資料照片

非常時期2大NG動作恐增染疫風險 過敏患者不可不慎

2022-03-04 05:21
巧克力除了能傳達情意，適量食用還有益健康。 （新華社）

黑的、白的、牛奶的…吃對巧克力 健康不掉隊

2022-03-04 02:00
陳姓病患（左）經向醫師許人文（右）求診，接受量身打造抗癌治療計畫，如今成功扭轉命運。圖／烏日林新醫院提供

喘不停竟是癌王末期 他積極抗癌逆轉人生

2022-03-02 05:38

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
開戰Day15／俄國外長：普亭不排斥與烏克蘭總統澤倫斯基會面

開戰Day15／俄國外長：普亭不排斥與烏克蘭總統澤倫斯基會面