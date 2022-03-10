猛灌水還是越喝越渴？上班族用這1招擺脫「水桶人生」

中醫師陳書怡（右）提醒，民眾感覺到口乾舌燥，喝水還是解不了渴，應尋求醫師診治。圖／亞大醫院提供

台灣台中30歲戴姓上班族一天喝五公升的水還是解不了渴，甚至嘗試青草茶、養肝茶等，但一點效果也沒有，還得不停跑廁所，後接受中醫治療，透過溫腎助陽、健脾益氣的藥物後，飲水量逐漸恢復正常，呼終於擺脫「水桶人生」。

亞洲大學附屬醫院中醫科中醫師陳書怡提醒，民眾在感覺到口乾舌燥之時，應尋求醫師診治，千萬不可自行服用不明的藥草汁，以免延誤病情，平時也應適度的運動與正常的作息，避免身體過度耗損、機能退化，才能維持好的身體狀態。

陳書怡說，口乾主觀的症狀，患者就診時常主訴「喝水後馬上又覺得口乾」、「老是覺得舌頭很粗糙、沒什麼口水」等，一般若排除腹瀉、嘔吐、運動後大量水分流失、水分補充不夠等情況後，中醫會將口乾的原因歸納為外因、不內外因、內因等三個面向。

陳書怡說明，外因部分常見在急性或是慢性的感染，像是感冒症狀發作的前一天，就會覺得特別口乾，或慢性胃潰瘍的患者易有口乾、口臭的症狀；另外癌症 患者接受放射線治療導致黏膜或是神經受損，無法產生足夠的口水分泌，也會導致患者口乾舌燥。

不內外因則是常見藥物或肥甘厚味飲食引起，如鎮靜安眠藥、利尿劑，以及過敏患者使用的抗組織胺藥物，甚至是賀爾蒙藥物等，而油膩、香甜、味道濃郁、酒精等食物屬於濕熱之品，也會讓體內處在慢性發炎的狀態，例如糖尿病 常是口乾的原因。

陳書怡說明，內因部分，現代人生活壓力大，易誘發身體內的免疫力 以及內分泌系統的紊亂，讓交感神經亢奮，使代謝後的產熱增加，也會出現口乾舌燥。其中，乾燥症會造成乾到無法正常說話，除了風濕免疫科定期的檢查及治療外，輔以中醫有助於穩定病情。