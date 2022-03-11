血糖控制過頭 當心低血糖陷昏迷

糖尿病患者若飲食清淡過了頭，反而會因飲食不均衡引發低血糖。（Getty Images）

一名60歲獨居男子，平常都會到鄰居家串門子，某日過了午餐時間還沒見到人影，鄰居主動登門查看，發現男子在房內昏迷不醒，送醫發現是低血糖 ，緊急注射升糖素才慢慢恢復意識。原來男子患有糖尿病 ，為了避免血糖過高，飲食簡單清淡，卻忽略了低血糖帶來的危機，可能比高血糖更立即、危險。

頭暈、冒冷汗 快靠糖救命

台灣淡水馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科主任簡銘男指出，在第一線宣導衛教時發現，年長的糖友對高血糖較為警惕，有部分降血糖藥物降血糖速度快，容易造成血糖波動幅度大，再加上害怕血糖過高，常減醣或飲食清淡過頭，就容易掉進低血糖危機。

他提醒，民眾如有出現飢餓、頭暈、心跳加速、臉色蒼白、冒冷汗，全身無力等症狀時，應特別留意，避免發生意識不清、抽筋甚至昏迷的情況。

簡銘男呼籲，若真的發生低血糖症狀，且糖友意識還清楚時，可以立即進食15公克含糖食物，例如：葡萄糖錠、方糖、果汁等。若患者意識不清或昏迷，不可強行灌入食物，可先在嘴邊塗蜂蜜、果糖，並立刻送醫治療。

糖友沒規律用藥 增加風險

淡水馬偕社區醫學 中心長期照護淡水、三芝、石門等郊區的病友，該區平均年齡偏高，糖友因身體器官退化、代謝速率變慢，甚至合併肝臟、腎臟功能問題，使藥物作用在體內的時間變長，恐增加罹患低血糖風險。進一步觀察，發現低血糖發生原因多半是沒有規律用藥、自行調整劑量所造成；不過也有一部分的人儘管有依醫囑服藥仍發生低血糖，因此要與醫師討論是否是目前使用的血糖藥降血糖速度過快而引起的，若會影響正常生活，則建議請醫師評估是否有其他不易造成低血糖的藥物可選擇。

未及時補充糖分 恐會致命

低血糖就像人類的防衛裝置，會透過冒冷汗或心悸等症狀發出危機警告，提醒病人注意或趕緊進食。當血糖降得太低，無法供應細胞所需的能量，大腦首當其衝受到影響，初期會出現心悸、手抖、冒冷汗、視力模糊、疲倦嗜睡、說話困難等症狀，若不及時補充糖分讓血糖調整回正常數值，血糖值若低到40以下，腦神經功能持續受損，則可能會瞬間陷入昏迷、甚至死亡。

血糖控制是長期抗戰。（Getty Images）

定期回診 討論用藥狀況

血糖控制是一場長期抗戰，簡銘男提醒，想要穩定控制血糖，除了透過飲食、運動外，定期回診與醫師討論用藥狀況，找到最適合的藥物選擇，對於穩定血糖也相當重要。目前有新一代的藥物，不經腎臟代謝，以更安全、緩和的方式協降血糖，同時能避免因治療導致的低血糖問題。