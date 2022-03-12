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看到白頭髮就拔掉？醫師：小心長不出新髮

楊雅棠
白髮主要是老化的現象，通常男生29歲、女生31歲開始，有些人因為遺傳，白髮會較早出現。(本報資料照片)
白髮主要是老化的現象，通常男生29歲、女生31歲開始，有些人因為遺傳，白髮會較早出現。(本報資料照片)

工作壓力大，白頭髮愈來愈多，每當照鏡子總忍不住想拔？但常聽到「白髮拔一根長三根」，讓人想動手又害怕。醫師表示，「拔一根長三根」的說法並無根據，但白髮千萬不可拔，拔光了可能再也長不出來變禿頭，「留得青山在」，還有機會由白轉黑。

和老化、遺傳有關

台灣台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，毛囊中的毛母細胞會持續不斷分裂長出毛髮，長出的新髮通常都是白髮，而毛母細胞旁有黑色素細胞，生產黑色素提供給毛髮，因為黑色素提供的量有多有少，因此產生黑髮、金髮等不同的髮色。一旦黑色素細胞的功能衰退，就會導致頭髮在無色狀態下冒出頭皮而形成白髮。至於黑色素細胞的功能衰退，則可能和老化、遺傳或和免疫機制等有關。

房事過度也有影響

台北醫學大學皮膚科副教授蔡仁雨表示，白髮主要是老化的現象，通常男生29歲、女生31歲開始，自顳部兩側出現白髮，但有些人因為遺傳，白髮會較早出現。

中醫師周宗翰表示，中醫觀點來看，「黃帝內經」指「腎藏精，其華在髮」、「腎虛髮墮」，若是熬夜、久病等都容易引起腎虛，導致頭髮缺乏營養，從而出現白髮、掉髮；「醫學入門」則說，「因房勞損髮易白」，所以若房事過度，也就是縱欲，會腎精氣虧損、陰液不足，使頭髮過早變白。

壓力大傷免疫機制

針對壓力造成的白髮，曾德朋認為，和免疫機制有關，壓力會讓身體產生更多發炎因子，進而攻擊毛髮的色素細胞或毛囊細胞。其中，圓形禿常見免疫機制造成白髮，因發炎物質攻擊黑色素細胞，不小心攻擊到毛母細胞，因此導致頭髮掉落，還常見毛髮變白狀況。

曾德朋表示，圓形禿的治療，會在頭皮塗抹EGF等表皮生長因子或低能量照光，讓毛髮長出。如果看到「白毛」先長回來，表示毛母細胞已漸漸恢復作用，後續黑色素細胞也有機會恢復功能，慢慢再長出黑髮。

不過，曾德朋說，目前還沒有研究發現可以把黑色素細胞功能喚醒的機制，因此，坊間若有標榜「保證恢復毛髮烏黑」的藥妝品都是騙人的。

「現在都是透過降低自由基和發炎因子，讓黑色素細胞功能慢慢恢復，因此看到白髮千萬不能拔，因為拔掉後會不會再長出新的毛髮並不曉得，但留著白髮還有機會等黑色素細胞恢復功能變黑。」曾德朋強調，避免頻繁染髮、燙髮、高熱吹整等化學物質傷害、減少日曬等紫外線傷害，保持充足睡眠、營養均衡，都是減少自由基和發炎因子的方式。

面對滿頭白髮，令人煩躁。蔡仁雨笑說，若擔心白頭髮不好看，就把頭髮染黑就好啦。

周宗翰表示，當腎精充足、氣血旺盛，頭髮的發育就會濃密、黑亮、柔潤；反之則容易變白、稀少、枯萎、缺乏光澤。由於「脾胃為氣血生化之源」，因此建議可多吃紅肉、深綠色蔬菜以及蛋、豆、魚等「養血」的食物，也推薦可食用「潤澤養髮湯」，藉以疏肝理氣、補肝腎，養血生髮。

「養血」生髮可多吃紅肉、深綠色蔬菜以及蛋、豆、魚等食物。圖為牛肉。(本報資料照片...
「養血」生髮可多吃紅肉、深綠色蔬菜以及蛋、豆、魚等食物。圖為牛肉。(本報資料照片)

潤澤養髮湯

材料：何首烏五錢、枸杞子三錢、當歸二錢、川芎三錢、白芍三錢、熟地黃二錢、菊花一錢、紅棗二錢。

作法：將所有藥材放於鍋中，以淹過藥材的水滾沸燉煮。作用：疏肝理氣、補肝腎，養血生髮。適合工作壓力大、過度勞累，營養不均者。

何首烏雞湯示意圖。(本報資料照片)
何首烏雞湯示意圖。(本報資料照片)

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