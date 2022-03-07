並非「果汁條」 電子煙釀肺傷害

電子煙含有丙二醇、甘油、尼古丁與其他化學品，煙油更含有致癌物質。(Getty Images)

年輕人使用電子煙比例逐年提升，甚至還造成肺傷害。根據台灣國民健康署統計，台灣近兩年已有六例通報疑似電子煙肺傷害個案，其中年齡最小只有16歲。

台灣柚子小兒科診所院長陳木榮表示，菸品是導致心血管疾病、癌症 、慢性呼吸道疾病、糖尿病 等疾病的主要風險因子，台灣十大死因都與吸菸有關，每年至少2萬人死於菸害，平均每20分鐘就有一人因菸害失去生命。

陳木榮說，菸煙中有超過700種化學物質，其中93種成分為致癌 及有害物質，當中有15種被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」。尼古丁恐讓大腦對其他物質更容易成癮，包括酒精、藥物甚至毒品等，且青少年正值大腦發展重要階段，使用菸品恐造成大腦永久傷害，包括情緒不穩、注意力不集中、學習能力降低等。

陳木榮指出，電子煙含有丙二醇、甘油、尼古丁與其他化學品，經研究發現，煙油含有超過41種有害、有毒致癌物質等。部分標榜草莓、香草口味的電子煙，添加的食用香料、香精等雖然能吃，但不代表能吸，因煙油添加物缺乏呼吸毒理測試，但年輕人存在誤解，甚至還稱電子煙是「果汁條」，令人擔憂。

世界衛生組織（WHO）表示，許多標榜無尼古丁的煙油，其實都測出含有尼古丁，且全球每年約120萬人因二手菸死亡，其中15歲以下的兒童和青少年為6萬5000人。陳木榮說，若家長在家抽菸，二手菸、三手菸會留存在沙發、地毯超過半年，恐造成兒童認知能力缺損、氣喘、中耳發炎等，甚至恐釀新生兒猝死。

研究發現，吸菸者比不吸菸者更可能發生新冠肺炎重症、死亡，且電子煙也無法戒菸，最後恐變成傳統煙和電子煙併用。