戴口罩須大聲講話 加速聲帶老化

因為疫情戴口罩只好大聲講話，結果聲帶加速老化。(Getty Images)

過去在主持、戲劇、歌唱、脫口秀等不同領域表現活躍的某位男性藝人，近年來發現在主持節目過程中，聲音容易沙啞，唱歌連續一兩小時後，就覺得疲勞鎖喉，甚至說話時感到疼痛。經過檢查後發現，他的聲帶已經有嚴重老化萎縮的現象，導致聲帶閉合不全，聲音容易沙啞、音量小，且無法持久。

其實聲帶老化造成的嗓音症狀，不只是以聲藝人的表演工作者，疫情 以來也有越來越多的朋友有這種困擾。台北振興醫院耳鼻喉部嗓音醫學 中心醫師張智惠醫師指出，長時間在口罩下的費力且大音量的發聲習慣，會加速聲帶老化的進行並導致各種聲帶疾病。初期輕微的聲帶老化可以透過語言治療，調整不當的說話發聲習慣而獲得改善，但若持續發聲疲勞易聲音沙啞，且影響了工作及日常生活，建議搭配手術 治療效果會更好。

振興醫院嗓音醫學中心針對各種嗓音問題有深入研究，過去很多需要全身麻醉的聲帶嗓音手術，已發展成在只要在門診以特殊的咽喉局部麻醉的方式進行，優點在於可以減少全身麻醉的風險、不便及花費，大大地減輕及降低了病患術後的不適。

門診微創聲帶內視鏡手術不需要住院，恢復期短，比起傳統手術需噤聲五至七天，門診手術僅須一到兩天，可以快速地回到工作崗位及日常生活，尤其適合職業用聲族群（如老師、業務員、課服專員、演員、主播、直播主、導遊等）及專業用聲族群（如歌手、聲樂家、播音員等），聲帶無痕手術僅微小注射針孔，也可避免切除病灶後造成的聲帶疤痕。

張智惠醫師也提醒，疫情下長期配戴口罩，為了讓他人聽清楚講話的內容，常常必須更加賣力，若感到喉嚨不適、聲音沙啞，也可至門診檢查，調整說話方式，避免聲帶提早老化。

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