天冷防皮膚乾癢 首要多喝水

天冷容易皮膚乾癢，常見手指末端、背部及小腿等三個部位發生搔癢症。(Getty Images)

冬天氣溫低，很多民眾皮膚發癢嚴重而不斷搔抓，發生冬季搔癢症及濕疹。台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳說，天冷容易皮膚乾癢，常見手指末端、背部及小腿等三個部位發生搔癢症，由於這些部位的汗腺、皮脂腺分布密度較低，隨著年齡增長皮膚老化，因此易導致皮膚出現乾燥、搔癢、脫皮、龜裂、疼痛等症狀。

酒精噴手 當心症狀惡化

皮膚科醫師趙昭明表示，年長者、易皮膚過敏 者，以及糖尿病 、慢性腎臟病、洗腎、乾癬、魚鱗癬等患者，或異位性皮膚炎、免疫功能不佳等患者，都容易引發皮膚乾癢。

一名50多歲女性皮膚嚴重搔癢就醫，兩側小腿皮膚因為不斷搔抓，出現龜裂、抓破皮出血等情形，甚至發生細菌感染，趙昭明研判，天冷、溫度低，造成她的皮膚過度乾燥而引發搔癢症，所幸經藥物治療後，皮膚搔癢症狀緩解。

潘企岳指出，家庭主婦、美髮業者、市場攤販等，因為常洗手、洗碗，必須碰水，因此容易發生皮膚乾癢問題；如今為了防疫 ，許多民眾勤洗手、頻繁用酒精消毒雙手，也使雙手油脂、水分快速流失，造成乾癢症狀惡化，特別是醫護人員雙手發紅、乾裂、脫皮特別明顯。

抓到破皮 小心細菌感染

預防皮膚乾癢方法，趙昭明強調，首要多喝水，避免水分流失後，皮膚角質層更加乾裂；其次，洗澡水溫不要太高，不要過度搔抓；還有要多穿棉質衣物，少穿麻質、尼龍材質等衣物，以免刺激皮膚。當出現皮膚搔癢時，切記不可用力搔抓，慎防細菌感染，避免引起蜂窩性組織炎。

「避免皮膚乾癢，保養最重要。」潘企岳指出，若輕忽保養，當皮膚嚴重乾燥時，雙手皮膚容易發炎、罹患濕疹，背部、小腿則出現冬季癢症狀。建議多使用凡士林、護手霜等油脂成分較高的產品護手，背部、小腿也要多補充水分，可塗抹乳液保濕。

保濕產品如何選擇？趙昭明建議，如果是皮膚較為乾燥族群，可以選擇油脂比例較高的產品，如凡士林、凡士林乳液等；若非皮膚乾燥者，則使用油脂、水分較為平衡的產品，但使用前應先諮詢皮膚科醫師意見。

不要泡澡 避免水分流失

皮膚乾癢治療，潘企岳指出，一般會使用口服抗組織胺、塗抹抗生素、濕疹及保濕藥膏治療。若症狀嚴重，睡覺時背部、小腿容易出現嚴重搔癢，則應盡速就醫治療。

「天冷時，沖澡比泡澡好。」潘企岳說，天冷時最好不要泡澡，避免身體油脂、水分流失加速，沖澡時間也不宜過長，最好在15至20分鐘完成，洗澡後應立即使用乳液塗抹身體各部位，避免油脂、水分流失。洗澡水溫則因人而異，如果要洗熱一點，沒有太大關係，「洗澡時間就短一點。」