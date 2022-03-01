疫情使人悶 英研究：銀髮族憂鬱、焦慮、孤獨感上升

董氏基金會與台南國學書院合作，擔任志工的長者帶領其他長者體驗桌遊，有助於調解負面情緒、增進人際互動。圖／董氏基金會提供

台灣防疫措施3月起陸續解封，不過228連假民眾早已按耐不住，紛紛出遊塞爆全台各大景點。根據英國一項研究，對比2018年與2020年數據，發現與疫情 前相比，年長者更加憂鬱、焦慮及孤獨。董氏基金會提醒，政策解封是好事，民眾也應多鼓勵外出活動，恢復良好心理健康 狀況。

根據2021年12月發表於《美國醫學會雜誌-精神病學》期刊一項研究，由英國倫敦大學學院學者進行，以《英國老化縱向研究》中5146名年長者的數據進行分析，平均年齡67.7歲，52.9%為女性，以白人比例最多佔92.8%，比較受試者於2018年至2019年、及疫情開始發生的2020年的數據，其中以4種量表評估憂鬱、焦慮、生活品質及孤獨感的變化。

結果發現，憂鬱症狀患病率自疫情流行前的12.5%，於2020年6、7月間增加至22.6%，並在同年的11、12月再上升至28.5%；自2020年6、7月和11、12月期間，焦慮症的患病率也從9.4%上升到10.9%；孤獨感也增加，其生活品質更惡化。

研究也發現，女性和沒有伴侶的人在心理健康方面惡化的情況更加嚴重；社會經濟不平等也持續存在，較貧窮者的心理健康水平也最低，而較高的社會經濟群體整體上具有更好的心理健康狀況。

中山醫學大學附設醫院精神科兼任主治醫師賴德仁表示，長期就醫的患者害怕被感染，不願到醫院就診，且許多報導長者施打疫苗 後不幸身亡，加增長者對施打疫苗感到恐懼及焦慮，更不敢外出，進而影響情緒及睡眠狀況，因長期缺乏刺激使得認知功能下降。

賴德仁建議，銀髮長者在身體狀況許可下，仍要施打疫苗，並維持規律生活，不因疫情日夜顛倒；飲食均衡，適當運動促進血液循環及避免肌少症；與他人保持互動，可以用視訊方式，或待疫情趨緩開放日照據點或社區活動時，戴好口罩維持社交距離與朋友相互聊天，也不可擅自停藥，可透過醫院視訊門診或居家醫療服務。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，年長者當中細分初老、中老及老老，後兩者因行動力不足需要更多協助，受影響更深。她建議6種方式協助關懷長輩：

1.維持基本的聯繫，每天以電話關心與長輩話家常。

2.當要前往長輩家裡時，做好基本的防備，像去之前避免太頻繁外出，減少成為足跡被匡列的風險，不呼朋引伴邀請更多人前往，抵達長輩家時徹底做好酒精消毒。

3.協助長輩操作或設定3C的通訊設備，如LINE、平板的遊戲或電視頻道，方便他容易操作追劇。

4.引導長輩建立利他行為的模式，像是關心晚輩、準備食物分送、生病中的朋友給予電話關懷…等。

5.與長輩一同整理照片，從中回憶及聆聽他分享當時的人事物。

6.和長輩討論列出希望執行的清單，例如疫情後想跟誰聚餐、想採買某項東西等，協助整理他可以做些什麼，提升積極正面的部分。

葉雅馨表示，民眾可以把握好天氣，帶長輩走出家門、曬曬太陽，包括家附近公園或是自家陽台，外出時間不用過長，但可以增加長輩成就感，像是觀察到家附近新建物、鄰居曬衣服等等，或增加長輩對孩子好的目的性而願意出門，都能紓解長輩或照顧者心情。

葉雅馨說，也能陪長輩打橋牌、麻將或玩桌遊，去年董氏基金會與台南國學書院合作，針對當地擔任志工的長者舉辦工作坊，高達8成8長輩認為桌遊體驗有助於調解負面情緒、增進人際互動，今年將再度合作，規畫志工培訓課程，讓志工長輩運用所學，帶領年長者體驗桌遊，協助建立記憶力、觀察力及反應力。