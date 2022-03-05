蹲跪、坐矮 造成膝關節退化

膝關節痠痛無力，要趁早做好保養。（本報資料照片）

寒流來襲，許多人的膝蓋關節 喀喀地作響，好像氣象台般產生疼痛，相當疼痛難耐，可能罹患了膝蓋退化性關節炎。台灣運動醫學 名醫、聯新國際診所院長林頌凱指出，門診中最常見長者因膝關節痛就醫，「蹲、跪、坐矮板凳」等姿勢，是造成長者膝關節退化三大元凶，趁早做好膝關節保養。

天氣一變冷，許多人的膝關節就痛，八、九成的長者都有膝關節退化困擾。林頌凱說，門診中因膝關節痛就醫患者約占四成，其中六、七成是年長者，他們多是因年紀大、體重、之前受傷關係，造成膝關節軟骨磨損退化，最常見症狀是「一蹲下去就痛得站不起來」，有些人甚至出現肌少症，更是雪上加霜，常見做家事時跪下去擦地板、找東西，就爬不起來。

「膝關節退化預防要趁早，從年輕時開始做起。」林頌凱指出，如果發生膝蓋退化疼痛，可以雙手互相搓熱，放到膝蓋上進行熱敷，膝蓋會熱起來，有溫度的保暖，再加上按摩，可以讓因疼痛導致的筋膜或是肌肉 的緊繃獲得有效的舒緩。例如家中長輩在看電視的時候，坐久了起不來，他就可以這樣將膝蓋搓一搓，以手撐住椅子扶手再站起來。

有哪些動作不要去做？很多人以為是常爬山爬樓梯才會膝蓋退化，林頌凱表示，其實不是，「魔鬼藏在日常的細節裡」，膝關節承受的重量，如跑步、爬樓梯時，膝蓋承受的力量是平常靜止不動的四倍，打球是六倍，蹲跪更高達八倍，很多婆媽挑菜時坐板凳，或坐板凳看電視、吃飯，這些從小到大的習慣，才是造成膝關節退化的真正原因。

運動對膝關節影響很大，林頌凱指出，運動分成兩種，一是對膝關節有益的運動，另一種是有害的運動。像健走、保齡球、壘球、棒球、土風舞等，對膝關節並沒有特別的影響；但如果膝蓋已經退化或要預防膝關節退化，應做運動來強化膝蓋，建議做股四頭肌、腿後肌群的大腿肌力訓練，加上核心肌群訓練及神經肌肉訓練。

其他如網球、籃球、羽球、快跑、波比跳運動、高強度間歇訓練等都是傷膝蓋運動。

治療膝蓋退化，林頌凱說，直接在關節腔注射玻尿酸或PRP最好，打玻尿酸可潤滑膝蓋，一周一次，連續打三次，每半年一個療程；打PRP則可利用生長因子幫助韌帶和軟骨的修復，每兩周打一次，連續打三次，每兩年甚至三年再打一次療程。