肺癌術後易咳 中醫調理改善

肺癌手術後容易咳嗽，可找中醫調理改善；圖為示意圖。（路透）

70多歲陳先生確診罹患早期肺癌，雖順利接受開刀，但術後卻容易咳嗽，常常乾咳或咳出白稀痰，經常在平躺及說話多時誘發，吹到冷風則咳嗽加重，讓他都不能好好說話，嚴重影響生活品質。在接受中醫「滋陰益氣」藥物調理後，咳嗽症狀獲得改善，且整個人神清氣爽。

導致肺癌的危險因子，包括菸害、吸入如石綿、砷，或居家環境暴露如氡氣、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

早期肺癌治療可採用手術 治療，但手術可能會引起肺組織與周圍神經的局部發炎、氣管分泌物多、疤痕組織增生、肋膜炎及胸腔積液等，因而刺激氣管受器，進而容易咳嗽。西醫治療是給予抗生素、類固醇和支氣管擴張劑為主。

中醫認為，手術會使有形之血肉筋骨受病，又損無形之氣精。手術造成組織破壞、淤血停積，阻塞肺絡，使肺失肅降而為咳，因此，中醫治療以攻補兼施為主，且重視宣暢氣機。

若容易喘促者、身體疲倦且脈弱者，則以補虛藥物和益氣養陰為主，例如使用黃耆、太子參、百合、麥冬、白芍、五味子等中藥；若身體或傷口疼痛、痰黃且脈澀者，可使用瀉實與祛瘀解毒的藥物，例如，桃仁、紅花、益母草、牛膝、白花蛇舌草和半枝蓮。此外，也可搭配針灸治療來緩解疼痛、疲倦，改善循環。

肺癌患者術後可逐漸訓練心肺功能，包含使用動機型呼吸儀和橫膈式呼吸，並透過周邊肌力進行訓練。

飲食方面，必須攝取充足熱量，可多吃十字花科蔬菜 如白花菜、高麗菜、花椰菜等，以及橘紅色黃色蔬果，如地瓜、番茄、南瓜、胡蘿蔔等，來增加抗氧化能力，同時可搭配食用杏仁、百合和白木耳等滋陰食物。