我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

薑薑泡腳+穴位按摩 天寒…手腳不冰冷

黃妙雲
天氣寒冷，「泡腳」是最簡便的驅寒保暖好方法。(Getty Images)
天氣寒冷，「泡腳」是最簡便的驅寒保暖好方法。(Getty Images)

春暖乍寒，冬天似乎並未走遠，許多人仍感到手腳冰冷。中醫師吳明珠建議，天氣寒冷時，「泡腳」是最簡便的驅寒保暖好方法，可以生薑、老薑、霍香等中藥材組成「薑薑泡腳方」，每天泡腳一次，同時進行穴位按摩，幫助促進心血管循環，改善手腳冰冷症狀。

天冷時，容易氣血不足，吳明珠指出，三高心血管疾病糖尿病、高血脂、膽固醇高、三酸甘油脂高等患者，以及減肥、貧血、有子宮肌瘤、巧克力囊腫的婦女，應特別注意保暖，並且適當進行飲食調理。

例如容易貧血的人，血液量不足而易手腳冰冷，吳明珠建議，必須補血，可以吃豬肝等補血食物，天氣寒冷時，可以喝四物湯，其中的「當歸」維生素B12含量多，B群也多，當歸還可以入菜烹調，但燥熱體質、發燒、感冒的人因為對溫度冷熱應付的免疫力低，並不適合吃補藥例如當歸，建議可以吃豬肝湯。

以中藥材來泡腳，是寒冷冬天的最佳禦寒保暖方法。吳明珠說，廚房中常見的生薑、老薑，具有增強心血管循環作用，霍香則可去濕，這些藥材放入藥袋中，以2000㏄水煮滾，藥效會出來，可以拿來泡腳，熱水泡至膝蓋處功效較好。建議睡前泡，具保暖又有安眠效果，泡腳可配合穴道按摩，包括腳掌背上的「太沖穴」，腳踝內測的「太溪穴」、小腿後側的「承山穴」，禦寒效果加成。

泡腳可以達到溫暖身體的作用，吳明珠指出，末稍神經較遲頓的糖尿病患很適合泡腳，但要注意水溫不可太高，42℃左右即可，能降低末稍麻木感。

薑薑泡腳方

材料：生薑、老薑各5錢丶霍香5錢、水2000㏄

作法：先把中藥材放入紗布袋包好並捆緊，放到鍋裡加水，先用大火煮開，然後小火煮5至10分鐘，取汁即可。

將藥汁倒入40℃或50℃的熱水裡，泡上15至30分，每日一次。

按摩穴位：太溪丶承山丶太沖

糖尿病 三高 心血管疾病

上一則

青光眼惡化近25%雙眼失明 部分藥物恐誘發心臟病喪命

延伸閱讀

醫藥短波／心力衰竭 比癌症更易死亡

醫藥短波／心力衰竭 比癌症更易死亡
黑巧克力比維生素C、E還強大 保護心血管有利大腦

黑巧克力比維生素C、E還強大 保護心血管有利大腦
養生／蜂蜜加茶致血栓？別輕信

養生／蜂蜜加茶致血栓？別輕信
二月心臟健康月 應用最新人工智慧，及時診斷心臟疾病　　　　　　　　華人醫療服務部2/23將舉辦網絡知識講座

二月心臟健康月 應用最新人工智慧，及時診斷心臟疾病　　　　　　　　華人醫療服務部2/23將舉辦網絡知識講座

熱門新聞

一名男子打完疫苗後求歡另一半，沒想到過程中出現不適症狀，秒變「林黛玉」。（示意圖／ingimage）

剛打疫苗不信邪 他和女友「激烈運動」秒變林黛玉

2022-03-03 04:55
（圖：健康醫療網提供）

皮膚乾癢、紅疹、異位性皮膚炎別亂擦藥 日常保養靠4招

2022-02-25 01:10
陳姓病患（左）經向醫師許人文（右）求診，接受量身打造抗癌治療計畫，如今成功扭轉命運。圖／烏日林新醫院提供

喘不停竟是癌王末期 他積極抗癌逆轉人生

2022-03-02 05:38
（圖：健康醫療網提供）

氣溫驟變、溫差大 易主動脈剝離 有「這症狀」速送醫

2022-02-25 00:10
菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。 (Getty Images)

清剩菜 不是一熱再熱吃到完

2022-02-24 02:00
台灣青光眼關懷協會理事長、三軍總醫院青光眼專科主任呂大文提醒，青光眼初期幾乎無症狀且眼壓正常，等視力變差就醫才發現視神經已萎縮已為時已晚。記者謝承恩／攝影

青光眼惡化近25%雙眼失明 部分藥物恐誘發心臟病喪命

2022-03-03 05:20

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍