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燕麥奶不是奶類 是全穀雜糧類 不能取代牛奶、豆漿

邱宜君
燕麥奶不是「奶類」，而是「全穀雜糧類」。 (Getty Images)
燕麥奶不是「奶類」，而是「全穀雜糧類」。 (Getty Images)

燕麥奶是澱粉類中的全穀雜糧類

一小瓶燕麥奶相當於半碗飯

可與地瓜、糙米飯、蕎麥麵等主食類互相替代

近幾年植物奶蔚為風潮，以「燕麥奶」最受歡迎，占據超商整排醒目位置，豆漿和牛奶相形失色。營養師提醒，別被名詞誤導，燕麥奶在營養學上並不是「奶類」，而是「全穀雜糧類」，一小瓶相當於半碗飯，營養上也不能取代豆漿或牛奶。

減重喝燕麥奶 反而變胖

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，近來在體重管理門診觀察，有些減重的民眾特別愛喝燕麥奶，覺得燕麥奶比較健康，早上10點喝一瓶、下午喝一瓶，晚上再喝一瓶，結果不但沒有變瘦，反而還變胖。

劉怡里指出，他們可能被燕麥奶的「奶」字誤導，殊不知，燕麥奶其實算澱粉類，餐間喝一小瓶市售燕麥奶，相當於六湯匙乾燕麥片，等於吃了半碗飯下肚。不過，市售燕麥奶成分單純，只要注意選擇「無糖」，可算是健康飲品。

•水溶性膳食纖維 有助排便

燕麥奶和燕麥片一樣有「β-葡聚醣」，是一種水溶性膳食纖維，可增加飽足感、有助排便順暢。只是不能誤以為燕麥奶顏色白白的又有個「奶」字，就可取代豆漿和牛奶。燕麥奶是澱粉類，蛋白質、鈣質的含量都遠不及豆漿和牛奶。

劉怡里指出，燕麥奶、豆漿、牛奶在六大食物類別裡分屬不同類別，從這個角度去理解，就很容易了解三者不能互相取代。燕麥奶是澱粉當中的「全穀雜糧類」，可與燕麥奶互相替代的是地瓜、糙米飯、蕎麥麵等主食類，如果減肥時吃膩了這些主食，可善用燕麥奶來增添變化。

豆漿則是六大類食物中的「豆魚蛋肉類」，可說是植物性的肉類，富含優良植物性蛋白質和不飽和脂肪酸，還有大豆異黃酮，對於三高患者和更年期婦女是良好的蛋白質來源。成年人可根據體重估算每日攝取量，每公斤體重應攝取一公克蛋白質；基於飲食均衡，建議植物性與動物性蛋白質各占一半。

•喝燕麥奶 無法補充蛋白質

牛奶含豐富鈣質、維生素B2，這些都是國民營養調查顯示較容易攝取不足的營養素，且牛奶有優質的動物性蛋白質。國民飲食指南建議，每日應攝取1.5份奶類，可每天早晚各喝一杯240毫升的乳品，如果有乳糖不耐症，可以用優格、無糖優酪乳等其他乳品代替。

現代人生活忙碌，很多人利用便利商店食物做飲食熱量管理。劉怡里建議，如果地瓜吃膩了，可以換喝燕麥奶，但吃了主食類又喝燕麥奶，就要記得多算半碗飯熱量。喝燕麥奶無法補充蛋白質，所以可補充雞蛋、雞胸肉等蛋白質。

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