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坊間療法多為迷思 預防、解除宿醉 科學方法最有效

記者王郁婷／輯譯   資料來源／美國「預防」雜誌
巧克力、番茄可能造成刺激，使胃酸逆流更嚴重。 (Getty Images)
巧克力、番茄可能造成刺激，使胃酸逆流更嚴重。 (Getty Images)

不管應酬還是和朋友狂歡，放縱飲酒過後，常要付出宿醉的代價。坊間流傳很多宿醉療法，專家表示多是迷思，應採用科學方法才有效。

首先要了解為什麼會宿醉？酒精對胃黏膜來說，是一種非常直接的刺激物，在飲酒經過一夜之後，胃部會有空洞、惡心感。另一方面的問題出在大腦，酒精會觸發大腦中負責檢測血液中毒物的特定區域，該區域會引起惡心、嘔吐的反應，以幫助身體清除毒素。

宿醉也被認為是酒類飲品中，一種被稱為同屬物（congeners）的化合物引起，它是在製酒發酵過程中的副產物。當你喝酒的時候，就是在強迫身體同時代謝酒精和同屬物，這也是宿醉產生的原因。

同屬物的理論有助解釋，為什麼威士忌這類深色酒品，比清透的酒類帶來更可怕的宿醉。一項研究指出，波本威士忌是同屬物含量最高的酒品，伏特加則幾乎沒有。

要避免宿醉，或讓身體盡快從宿醉中醒來，專家提供以下幾個方式：

喝酒前先吃點東西

食物可以緩解酒精對胃壁的刺激。在飲酒前或飲酒中進食，都可以透過減緩胃排空的速度，幫助身體漸次處理酒精。這可以改變酒精吸收到腸胃道的速度，並使酉每系統有時間分解酒精。

遵循1：1原則

在喝酒前喝大量非酒精飲品，也有助預防宿醉。建議在每杯酒之間穿插一杯開水。上床睡覺前，可喝一點電解質飲料，幫助身體保持更多水分。

補充電解質

雖然白開水是補充水分、避免酒後脫水的最佳飲品，但飲用含電解質或含鹽的飲料，是治療宿醉頭痛的有效方法。運動飲料、番茄汁或大骨湯都是好選擇。

吃一頓豐盛早餐

吃一頓豐盛早餐，有助穩定血糖，補充維生素和礦物質。從食物中吸收的能量，將被肝臟利用，讓辛苦加班處理酒精的身體得到能量。早餐應選擇優質蛋白質、脂肪和碳水化合物，例如雞蛋、酪梨吐司、一大碗燕麥和新鮮水果。

小睡一下

喝了幾杯酒後，看似沉沉昏睡過去，實際上的睡眠品質比平常差很多。雖然缺乏睡眠並不會導致宿醉，但會使症狀惡化。小睡一下可以減緩宿醉的不適。

喝酒前別吃這些食物

巧克力、番茄可能造成刺激，使胃酸逆流更嚴重。 (Getty Images)
巧克力、番茄可能造成刺激，使胃酸逆流更嚴重。 (Getty Images)

巧克力、番茄

空腹喝酒會刺激腸胃，導致胃酸逆流。巧克力、番茄可能造成刺激，使胃酸逆流更嚴重。

咖啡

咖啡因的提神作用，或許可以讓你感覺不那麼醉或睏倦，但可能因而導致喝更多的酒，最後爛醉。

高鹽食物

喝酒前吃高鹽分的食物，會發生水腫問題。

咖啡 檢測 血糖

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