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醫師養生 站著辦公 每周打籃球

林敬家
黃士維醫師熱愛運動，曾與團隊爬山到排雲山莊醫療站。（圖：黃士維提供）
黃士維醫師熱愛運動，曾與團隊爬山到排雲山莊醫療站。（圖：黃士維提供）

「我最常出入在院區的微創手術訓練中心大樓，和同仁在辦公室裡工作及運動。」台灣彰濱秀傳紀念醫院院長黃士維表示，他刻意升高辦公桌，「站著」辦公，座位旁就是跑步機，手一舉還能順勢吊單槓，由此可知，他很喜愛運動，即便工作繁忙，每周也會空出兩個時段打籃球、健身

黃士維在國外接受教育，很早就培養運動習慣，嘗試各種運動項目，從學生時期練劍道，到現在的三鐵、高爾夫球、籃球，最近還熱中滑板等。他說，年輕時就感受到運動帶來的好處，精神較好，運動已是生活習慣，如果不動，各種痠痛都容易發生。

「開刀和運動很像，都是體力活。」黃士維說，每周找教練一對一健身，有的人覺得浪費錢，但他因此空出固定時間運動，「健康用錢買不到，但請健身教練可以買到健康。」

黃士維偏好一個人就能完成的運動，每周打兩小時的籃球，「不用約很多人，一個人投投籃也能達到運動效果」，建議民眾從有興趣的項目開始運動，最好有伴、且方便去的運動場所，才能持久。

竹山秀傳醫院於2004年承接排雲山莊醫療站業務，除秀傳體系醫療人員參與之外，也鼓勵全國醫療人員挑戰自我並貢獻，團隊每周五到玉山登山口，攜帶各式醫療用具及補充藥品，靠雙腳步行8.5公里到排雲山莊，沿途為山友服務，黃士維多次跟著團隊上山，行醫也運動。

「很多醫師都教病人要運動，但自己未必有運動習慣。」黃士維說，為打造員工運動休憩場所，也帶動運動風氣，去年院方在院區對面蓋運動中心，有籃球場、羽球場和健身房，可配合醫院的「運動處方箋」，針對病人狀況規畫運動方式與強度，培養他們的運動習慣。

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