我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

8歲男童「烏龜頸」 紅繩矯正甩痠痛

趙容萱
醫師吳書毅說明，上交叉症候群源自於錯誤的姿勢，導致肌肉不平衡，一強一弱的肌群在頸背部形成交叉。（圖：長安醫院提供）
醫師吳書毅說明，上交叉症候群源自於錯誤的姿勢，導致肌肉不平衡，一強一弱的肌群在頸背部形成交叉。（圖：長安醫院提供）

長安醫院物理治療師吳虹瑾說明，紅繩訓練被大量應用於姿勢不良、長期慢性疼痛、核心無...
長安醫院物理治療師吳虹瑾說明，紅繩訓練被大量應用於姿勢不良、長期慢性疼痛、核心無力的族群。（圖：長安醫院提供）

台中市8歲蔡姓男童寫作業時常喊腰酸背痛，使用媽媽買的八字駝背矯正帶2年，效果越來越差，還出現高低肩，就醫發現他有俗稱「烏龜頸」的上交叉症候群及輕微的脊椎側彎，經接受一個半月、一周一次的紅繩治療、姿勢矯正訓練，如今脫離矯正帶，酸痛不上身，開心學習。

長安醫院復健科醫師吳書毅提醒，想要避免上交叉症候群，最重要的是注意姿勢，盡量不要讓自己有長時間彎腰駝背的機會，若有神經症狀或肩頸痠痛等問題，建議至復健科門診尋求進一步的治療。

吳書毅說，上交叉症候群源自於錯誤的姿勢，尤其長時間低頭滑手機、筆電工作或學童不正確寫作姿勢，讓上頸椎過度伸直、下頸椎過度彎曲，導致肌肉不平衡，一強一弱的肌群在頸背部形成交叉，易造成頸椎椎間盤突出、胸廓出口症候群、長期肩頸酸痛與頭痛，嚴重甚至會有神經症狀，如手麻、無力。

物理治療師吳虹瑾指出，上交叉症候群患者首要解決筋膜不平衡，包含伸展與放鬆緊繃的肌肉、維持良好的姿勢及訓練無力的肌群。可以利用家中的網球繞圈按摩或是熱敷墊放鬆肌肉，或在專業的指導下，利用紅繩懸吊訓練，改變動作習慣。

吳虹瑾說明，紅繩訓練被大量應用於姿勢不良、長期慢性疼痛、核心無力的族群，透過在不穩定的繩索上做出動作，來平衡全身的筋膜張力，不管是正在成長的青少年、工作忙碌的上班族、需要骨盆穩定的產後媽媽或退休後的銀髮族都能夠從中得到益處。

肌肉 退休 手機

上一則

5款親子居家運動遊戲 親子玩出好體力

延伸閱讀

長期搬重物椎間盤突出復發 「沾黏」恐致手術危機

長期搬重物椎間盤突出復發 「沾黏」恐致手術危機
莫名肩頸痠痛、上肢麻 小心是「高位頸椎脫位」

莫名肩頸痠痛、上肢麻 小心是「高位頸椎脫位」
低頭族小心「烏龜頸」 紅繩訓練找回正確姿勢、甩痠痛

低頭族小心「烏龜頸」 紅繩訓練找回正確姿勢、甩痠痛
體重有「記憶效應」 燃脂作戰別再拖

體重有「記憶效應」 燃脂作戰別再拖

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

預防臉部肝斑找上門 可多攝取這類食物

2022-02-23 01:55
綠色蔬菜富含膳食纖維、維生素B群含量豐富，有助於脂肪代謝，減少罹患心血管疾病的風險。(本報資料照片)

六類營養「護心」 營養師食譜大公開

2022-02-21 02:00
中醫師賴博政表示，頻尿未必是腎虛，氣機阻滯或是血瘀也會造成。圖／衛福部台北醫院提供

6旬翁一晚跑廁所7次好煩惱 醫：年過50要注意

2022-02-22 05:12
（圖：健康醫療網提供）

皮膚乾癢、紅疹、異位性皮膚炎別亂擦藥 日常保養靠4招

2022-02-25 01:10
（圖：健康醫療網提供）

營養師授「萬年不敗減重關鍵」 聰明吃且健康動

2022-02-22 01:00
菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。 (Getty Images)

清剩菜 不是一熱再熱吃到完

2022-02-24 02:00

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬