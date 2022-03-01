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健康吃火鍋 抓住4祕訣

陳詩婷／康寧醫院營養師
健康吃火鍋，掌握4個原則，才能暖身又暖心。（本報資料照片）
健康吃火鍋，掌握4個原則，才能暖身又暖心。（本報資料照片）

天氣寒冷，許多人喜歡嗑火鍋，暖身又暖心。可是大多數的火鍋常暗藏高鹽、高油、高熱量的地雷，怎麼吃能夠滿足口欲又兼顧健康？

1、湯底要清如水

湯底最容易暗藏高鹽、高油、高熱量風險的地雷，如麻辣鍋、酸菜白肉鍋、牛奶鍋、沙茶鍋等，每100㏄的熱量就可能超過100大卡。建議選擇蔬菜、藥膳或昆布熬製的湯底，既減少熱量攝取，營養也均衡。

2、注意吃的順序

不同食物在腸胃的消化速度不同，一般而言，植物性會比動物性更容易消化，熱量較低，因此吃火鍋順序，應該先喝點清湯，接著吃蔬菜、菇類、根莖類、豆製品，海鮮、蛋類，最後是雞肉或豬羊牛肉。

另外，如果有根莖類如芋頭、玉米、南瓜、地瓜等主食類，其實就不需要吃飯和麵了，以免醣類攝取過量。豆類要避免吃油豆腐跟炸豆皮，選擇腐皮或豆腐較健康。至於肉類則建議最後燙熟，因為會產生大量的浮沫，浮沫是血水、蛋白質、油脂遇熱後變質的雜質，會有細菌汙染、致癌的風險，所以如果想喝火鍋湯，最好在煮肉前喝。

3、沾醬聰明調配

不要小看火鍋沾醬，僅是一匙的沙茶醬，就高達100大卡，若再加上一顆蛋黃，熱量就相當於六分滿的飯了。若能以天然的蔥、薑、蒜、辣椒、洋蔥、九層塔、香菜、蘿蔔泥，佐以白醋、醬油調製沾醬，是較健康的選擇。

4、少吃加工食品

為了口味與食品安全需求，火鍋料如丸子、餃類等，通常會額外添加油、鹽、防腐劑、食用色素等，多食不利健康；例如：3顆蛋餃的熱量約80大卡，幾乎跟一份的肉差不多熱量，可是蛋白質卻僅有一份肉的一半，鈉含量則超出快10倍。

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