求一夜好眠 睡前少喝酒、抽菸、滑手機

酒精會破壞睡眠的正常結構，睡前飲酒易失眠。(Getty Images)

每逢連假過後，門診病患必定增多，睡眠困擾問題占大宗。大致分為兩類患者：一為連夜狂歡，睡眠過少；一為逮到機會，睡到過頭。其實兩者都不對，睡眠可視為身體能量配置與外界晝夜節律的平衡，必須行之中庸，才是王道。

改善失眠 方法，應安排作息相契合於當下所處的生活模式，讓交感神經的能量在入睡前降低，方是上策；偶爾輔以助眠藥物，是中策；若已到每天必須吃藥才能入睡的程度，實為下策。但即便已到非吃藥不可時，治療上仍不能就此放棄，對大部分的人而言，身體仍具備正常睡眠的恢復能力，可藉由醫者與患者的共同努力，盡可能地把這種能力找回來。

至於有沒有什麼非藥物，如健康食品等，能助一夜好眠？其實，應該思考的是什麼東西用了之後會破壞睡眠結構，就應該避免使用。

●睡前飲酒容易失眠：酒精會破壞睡眠的正常結構，就算睡著也是處在淺眠或昏睡狀態，無法啟動身體的自癒模式；若睡前飲酒加上服用助眠藥物，易引發交叉耐藥性，酒癮與藥癮相互加乘下，睡眠障礙會更嚴重。

●睡前抽菸會睡不安穩：香菸中的尼古丁屬於中樞神經興奮劑，會使得大腦在最需要休息的時候不得安穩，有些人為了強迫大腦關機，往往自行加重原有助眠藥物的劑量，此舉相當不智。

●服用助眠藥物後仍滑手機 ：若離不開手機，丟不下追劇，可想而知，大腦一方面要啟動關機程序，一方面又拚命不讓其關機，最後只得靠加重藥物去強迫關機，這些不好的習慣，會讓身體無法受惠於因睡眠而提供的身心休整。

助眠的藥物常讓人心生畏懼。這類藥物有輕有重，藥性並不相同，有醫療的必要性，即幫助睡眠；但若在心理與行為上已變成依賴時，則與睡眠的自癒模式背道而馳，反讓藥物被汙名化。(劉亞平／台北振興醫院老年精神科主任)