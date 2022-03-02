我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

求一夜好眠 睡前少喝酒、抽菸、滑手機

劉亞平／振興醫院老年精神科主任
酒精會破壞睡眠的正常結構，睡前飲酒易失眠。(Getty Images)
酒精會破壞睡眠的正常結構，睡前飲酒易失眠。(Getty Images)

每逢連假過後，門診病患必定增多，睡眠困擾問題占大宗。大致分為兩類患者：一為連夜狂歡，睡眠過少；一為逮到機會，睡到過頭。其實兩者都不對，睡眠可視為身體能量配置與外界晝夜節律的平衡，必須行之中庸，才是王道。

改善失眠方法，應安排作息相契合於當下所處的生活模式，讓交感神經的能量在入睡前降低，方是上策；偶爾輔以助眠藥物，是中策；若已到每天必須吃藥才能入睡的程度，實為下策。但即便已到非吃藥不可時，治療上仍不能就此放棄，對大部分的人而言，身體仍具備正常睡眠的恢復能力，可藉由醫者與患者的共同努力，盡可能地把這種能力找回來。

至於有沒有什麼非藥物，如健康食品等，能助一夜好眠？其實，應該思考的是什麼東西用了之後會破壞睡眠結構，就應該避免使用。

●睡前飲酒容易失眠：酒精會破壞睡眠的正常結構，就算睡著也是處在淺眠或昏睡狀態，無法啟動身體的自癒模式；若睡前飲酒加上服用助眠藥物，易引發交叉耐藥性，酒癮與藥癮相互加乘下，睡眠障礙會更嚴重。

●睡前抽菸會睡不安穩：香菸中的尼古丁屬於中樞神經興奮劑，會使得大腦在最需要休息的時候不得安穩，有些人為了強迫大腦關機，往往自行加重原有助眠藥物的劑量，此舉相當不智。

●服用助眠藥物後仍滑手機：若離不開手機，丟不下追劇，可想而知，大腦一方面要啟動關機程序，一方面又拚命不讓其關機，最後只得靠加重藥物去強迫關機，這些不好的習慣，會讓身體無法受惠於因睡眠而提供的身心休整。 

助眠的藥物常讓人心生畏懼。這類藥物有輕有重，藥性並不相同，有醫療的必要性，即幫助睡眠；但若在心理與行為上已變成依賴時，則與睡眠的自癒模式背道而馳，反讓藥物被汙名化。(劉亞平／台北振興醫院老年精神科主任)

失眠 手機

上一則

疫情使人悶 英研究：銀髮族憂鬱、焦慮、孤獨感上升

下一則

大肚腩越減越胖 竟藏22公斤腫瘤 跨外科團隊手術摘除

延伸閱讀

頭頸癌不手術僅靠藥物治療 很難撐過2年

頭頸癌不手術僅靠藥物治療 很難撐過2年
馬斯克灣區實驗室做猴子實驗 遭動物福利團體投訴

馬斯克灣區實驗室做猴子實驗 遭動物福利團體投訴
賓州男闖國會暴動還抽菸 判坐牢2周 聯邦法官批輕判

賓州男闖國會暴動還抽菸 判坐牢2周 聯邦法官批輕判
黑巧克力比維生素C、E還強大 保護心血管有利大腦

黑巧克力比維生素C、E還強大 保護心血管有利大腦

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

預防臉部肝斑找上門 可多攝取這類食物

2022-02-23 01:55
（圖：健康醫療網提供）

皮膚乾癢、紅疹、異位性皮膚炎別亂擦藥 日常保養靠4招

2022-02-25 01:10
菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。 (Getty Images)

清剩菜 不是一熱再熱吃到完

2022-02-24 02:00
（圖：健康醫療網提供）

氣溫驟變、溫差大 易主動脈剝離 有「這症狀」速送醫

2022-02-25 00:10
衛福部南投醫院院長、肝膽腸胃科醫師洪弘昌。圖／南投醫院提供

罹患「癌王」胰臟癌半年恐奪命 但醫揭仍有轉機

2022-02-23 04:55
中醫師賴博政表示，頻尿未必是腎虛，氣機阻滯或是血瘀也會造成。圖／衛福部台北醫院提供

6旬翁一晚跑廁所7次好煩惱 醫：年過50要注意

2022-02-22 05:12

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔

開戰Day7／平民脫身最後機會？聯合國車隊2日早上離開基輔
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄