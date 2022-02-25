皮膚乾癢、紅疹、異位性皮膚炎別亂擦藥 日常保養靠4招

（圖：健康醫療網提供）

每到換季，異位性皮膚炎便會發作，肌膚會發癢、乾燥、脫屑、長紅疹，抓到破皮流血是常有的事，是兒童時期最常見的皮膚疾病之一。根據台灣皮膚科醫學 會2020年的資料顯示，全球盛行率約7.88%，更有四分之一的病人在成年後才發作。

嚴重需靠類固醇治療

異位性皮膚炎又稱過敏 性皮膚炎，或過敏性濕疹，隨著年齡與程度不同，經常好發於四肢關節 處、臉頰、耳部、頸部，甚至是眼睛與嘴巴四周等，家醫科醫師施百潤表示：異位性皮膚炎在皮膚的外部治療上，除了外用藥膏的塗抹外，視嚴重情況的不同，甚至需要口服類固醇或免疫抑制劑來治療，通常輕度病患，在外用藥膏的治療下，持續追蹤約2至3周多能有明顯的改善；此外，有些病患會擔心外用藥膏含有類固醇成份，就會影響藥物順從性。

積極保濕遠離復發

若發現孩子常常抓癢且抓到破皮，可能保養要升級，並注意症狀，嚴重時還是建議就醫。施百潤醫師提醒日常注意事項：

1.積極保濕

選用成分單純、不刺激皮膚的保養乳液、乳霜等，而針對比較乾燥的部位，也可重點加強、局部塗抹較厚重的保濕品。

2.藥物治療

若已經就醫治療，應該要遵從醫囑用藥，不要擅自更改劑量或停藥。

3.遠離過敏源

由於異位性皮膚炎會受到後天刺激而引發，患者也應避免讓肌膚暴露在外來的過敏源和刺激物質之下，如防腐劑、香料、部分藥劑成分，都有可能引發症狀。

4.情緒管理

壓力和焦慮也可能誘發異位性皮膚炎發作，若因為病情而感到焦慮，也會陷入惡性循環，醫師建議，盡可能保持作息正常，並適當紓發壓力，醫師視情況也會給予藥物或心理治療。

施百潤醫師提醒，異位性皮膚炎只要依照醫師指示，按時用藥及注意保濕，嬰幼兒有很大比例可以被治癒，即使成人，只要遵循上述四大要點，也能降低復發機率。

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資料來源：健康醫療網

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