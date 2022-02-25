頭皮屑、頭皮油、落髮 3頭皮問題 讓人好尷尬

（圖：健康醫療網提供）

生活中常聽到人說：「頭髮是女生的第二張臉。」其實對於男生來說又何嘗不是，以網路上票選三大頭皮問題：頭皮屑、頭髮油、掉髮嚴重為例，若出席重要約會時，頂著一顆「油頭」或頭髮上出現「雪花」般的頭皮屑，不論男生、女生，可能都會對給人的第一印象有些影響。針對三大頭皮問題，馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師李曉育指出幾種對應方式。

頭皮屑：不痛不癢但外觀影響極大

頭皮屑目前尚未被明確定義為疾病，因其介於生理性脫屑（每次洗澡約掉落48萬7千個細胞/每平方公分）與疾病中間，脫屑的性質偏向乾性且細小，通常沒有症狀、不痛不癢，但它對外觀影響造成的心理負擔卻相當大。

李曉育醫師指出，根據統計，成人受頭皮屑問題所擾的比例大約有五成 （17％-50%），很多人常被誤解是因為不注重衛生、不洗頭。然而學者發現，頭皮屑多的族群頭皮上馬拉色氏菌（Malassezia spp.）的數量，是一般正常值的1.5-2倍，此種酵母菌屬於人體體表正常的共生菌種，以皮脂為食，當出油量多或是自身免疫下降等種種原因造成此菌過度孳生，目前被廣泛認為其過量滋生與頭皮屑、頭皮發炎有關，也常被作為抗屑成分的目標。

若為單純頭皮屑問題，李曉育醫師建議，平時可挑選一些含特定成份的髮品，比如水楊酸、煤焦油、二硫化硒（Selenium Sulfide）、活膚鋅（Zinc Pyrithione）、酮康唑（Ketoconazole）等，協助改善頭皮角質代謝、去角質及抑菌。然而，李曉育醫師提醒，長期使用單一成分或過度頻繁使用會造成過度抑菌、皮膚炎、毛囊炎，因此建議皮屑現象嚴重時才用，一周最多兩次，且連續使用不超過2-3個月，以不同成分交替使用較能維持效果。

另外，李曉育醫師強調，頭皮屑應該要像雪花一樣為白色，但若頭皮、臉上或身上也出現發紅的紅疹，或合併有又厚又大的銀屑狀、黃屑及油痂痂現象或合併超過三個月的落髮問題，比較偏向「病態性頭皮屑」，可能合併脂漏性皮膚炎或其他免疫疾病，包含乾癬、紅斑性狼瘡等疾病。因此，若除了頭皮屑之外還出現上述合併徵兆，都需進一步尋求醫師協助，確認是否有其他因素或疾病的可能性。

頭皮油：剪了空氣瀏劉海卻反變油膩感

25歲許小姐只要一天沒洗頭，頭髮就油到發亮，之前剪了一個很紅的韓式「空氣劉海」，沒想到過不到半天，別說要有空氣感，劉海明顯一束一束的只剩下「油膩感」。頭皮也算是皮膚的一部分，而頭皮的油脂來自於皮脂腺分泌，受雄性賀爾蒙刺激，也與季節、環境、作息及身體免疫力 等因素有關。

若本身肌膚即為油性膚質，頭皮也常常容易出油，此時，使用市面上所售，針對「油性髮質」販賣的髮品有用嗎？

李曉育醫師說，市面上所售，所謂改善「油性髮質」的髮品，多含有薄荷、綠茶、水楊酸等成份，在抗發炎同時能吸附油脂，連帶將頭髮上的油脂帶走，或是含有較強洗淨功能的陰離子介面活性劑，如月桂基硫酸鈉 (sodium lauryl sulfate, SLS)、月桂基硫酸銨 (ammonium lauryl sulfate)等等，因此民眾會覺得一洗完頭的當下，頭髮與頭皮會變得乾爽，但因為並非真的解決頭皮出油問題，一段時間過去，頭髮很快又會沾染上頭皮分泌的油脂。也就是說，市面上或是外用產品，大多僅能達到「去油」，而非真正的「控油」效果。若要改善或抑制皮脂腺過度分泌，通常仍需使用口服藥物，如A酸或抗雄性賀爾蒙激素，才有辦法解決根本問題。另外，平時保持規律作息，避免熬夜、刺激性物質如抽菸、喝酒，適時緩解心理壓力都能有所幫助。

落髮：洗一次頭，掉髮就堵住排水孔

頭皮屑、頭皮油一般來說並不會直接造成落髮，常見為季節性掉髮或因過度使用髮品才會造成落髮問題。每人平均一日落髮量約為50-100根，李曉育醫師教民眾簡單判別，若光洗一次頭，落髮即多到可以堵住排水孔，或落髮現象持續三個月以上，或伴隨局部性落髮如圓形禿，建議就醫讓醫師評估確切原因。

李曉育醫師提醒，頭皮問題有時跟其他疾病也有所關聯，因此若民眾深受頭皮問題所擾，甚至影響日常生活，建議還是及時就醫，以專業治療方式來改善。

▲馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師李曉育

參考資料來源：

皮膚專科李曉育醫師部落格/ https://dermdryu.com/

皮膚專科李曉育醫師粉絲專頁

【延伸閱讀】

頭皮屑愈洗愈多？ 沒想到這樣洗髮全錯了

壓力太大落髮量驚人 中醫推一雞湯養血烏髮

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52924

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw