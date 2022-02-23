預防臉部肝斑找上門 可多攝取這類食物

(取材自健康醫療網)

臉部出現斑點的原因多樣化，最主要是因表皮基底層的黑色素細胞活化後，大量製造黑色素，轉移到表皮的棘狀層再慢慢形成片狀，往上代謝到表皮的角質層。台灣安南醫院皮膚科羅子焜醫師解釋，黑色素細胞活化又可分外在及內在因素，前者多因紫外線照射、化學刺激、環境污染影響，後者則包含身體之代謝循環不好等因素導致。

臉上黑斑隨時間變粗 恐是老人斑惹禍

事實上，後天發生臉部斑點可分為曬斑、老人斑、顴骨母斑及肝斑等四類，像是曬斑就是因長期日曬造成臉部一塊塊平坦且界線分明的棕色斑點。羅子焜醫師指出，若為單發或群聚的突起咖啡 或黑色斑塊，且會隨著時間或外在刺激變粗變黑則為老人斑，而顴骨母斑則多發生於20至40歲女性，多長在顴骨處。

肝斑與賀爾蒙變化有關 研究：孕婦最容易長

羅子焜醫師說明，至於肝斑則會呈現豬肝色且界線較不分明之黑斑，且分佈一大片，主要與遺傳體質、紫外線、藥物和保養品使用不當、懷孕與賀爾蒙變化有關，其中研究發現孕婦產生肝斑的機率最高為5成。

在治療上，又以外用藥膏、口服藥品、雷射光療及換膚治療為主，其中雷射光療採用淨膚雷射、染料雷射和脈衝光雷射，但需注意飛梭雷射和磨皮雷射可能有惡化機率。

此外，肝斑的黑色素細胞活躍，加上亞洲人真皮層有較多的發炎細胞聚集，容易受到外在刺激而製造更多的黑色素，因此醫師可藉由皮膚鏡、伍式燈、光學共軛斷層掃描儀等輔助工具判別皮膚病灶及其深度，選擇適合病人最佳的治療方式。羅子焜醫師呼籲，要避免肝斑，除了減少曬太陽、熬夜機率，也要做好臉部清潔、防曬，飲食上也可多攝取維生素C食物及深綠色蔬菜 ，若自身有懷疑的病灶，則建議盡快諮詢皮膚科醫師協助。

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資料來源：健康醫療網

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