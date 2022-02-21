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種植花草引腰痛上身 就醫檢查竟是「這部位」惹禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

52歲王先生，興趣是園藝栽培，週末常在庭院種植花草，這一、兩周覺得腰部緊緊的，左右轉動都還行，但就是感覺不太舒服，王先生回想自己沒有扭傷或拉傷，不明白腰部不適感從何而來，透過按摩或做伸展運動仍不舒服，於是就診中醫求助。

腰痛原因多 需評估病灶對症下藥

台灣台南市立醫院中醫部翁瑞陽醫師指出，造成腰痛的原因，除了腰部本身的筋肉骨骼損傷以外，肩膀、上背、骨盆、下肢的施力或支撐結構一旦有發生異常，也很容易牽引到腰部而造成腰痛，而且造成異常的部位反而僵硬疼痛的症狀較腰部不明顯，容易讓患者誤以為疼痛根源在於腰部，所以需要專業醫師詳細評估才能夠找到疼痛損傷的原點，以對症治療。

上臂痛造成腰部不適 中醫針灸治療

患者王先生表示，兩週前扛了新的栽培用土壤回家，但是也才搬了一小段距離，過程中腰部也沒有閃到的感覺，就是右上臂比較痠，肘後也有些微緊繃的感覺。翁瑞陽醫師觸診後發覺，患者腰部並無明顯異常，但右側肱三頭肌處較為緊繃，也是造成腰部不適的原因，於是針灸三焦經的臑會穴、消濼穴及清冷淵穴給予治療。

針灸＋藥薰治療 腰部痠痛緩解

翁瑞陽醫師表示，王先生治療時，手臂局部即明顯放鬆，肘後緊繃感也消失，於是先出針後，再針刺對側中渚穴，並請患者進行和緩的伸展活動，王先生腰部不適感幾乎消失。

三天後王先生回診表示，腰部已不疼痛，但右上臂仍有微痠軟感，翁醫師再透過針灸並配合藥薰治療，經過兩三次治療，王先生的疼痛感完全解除。

出現不適及早就醫 避免影響日常生活

翁瑞陽醫師提醒，不適發生的部位不一定是真正的問題所在，尤其腰部既要承載上半身的重量，也是下肢活動的重要支點，牽涉到結構相當廣泛，造疼痛的真正源頭往往並非在發生疼痛的局部，若有不適宜及早就醫，才能夠找出病源對症治療。

【延伸閱讀】

腰痛難耐 醫師教你護腰姿勢

下背痛該怎麼辦？ 物理治療師解析常見三問題

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52849

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