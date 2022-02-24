我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

清剩菜 不是一熱再熱吃到完

楊雅棠
菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。 (Getty Images)
菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。 (Getty Images)

剩菜該怎麼處理?台灣郵政醫院營養師黃淑惠強調，菜餚復熱可不是「有熱」就好，一定要確保復熱時食物的中心溫度達65℃以上，以避免細菌孳生，更建議要煮到水沸，如果太忙碌，最好的方式是用電鍋蒸到開關跳起，才可以上桌。

葉菜類宜當餐吃完

黃淑惠表示，菜最好當餐吃完，但沒辦法還是會剩下作為隔夜菜的話，由於葉菜類一旦復熱，不僅容易煮爛，當中的植化素、維生素都會流失，因此最好先把「葉菜類」吃完。

至於「根莖類」，例如菜頭、南瓜等，因本身切割面不大，且營養素不像葉菜類容易因為反覆烹煮而大量流失，因此可冷藏後，再復熱食用，最好在兩天內吃完。

黃淑惠說，吃不完的肉類最好「分門別類」冷藏或冷凍，才可保存久一些。以吃不完的全雞為例，可先依照雞胸、雞骨頭等不同部位拆解，依據每天要吃的量放到夾鏈袋中，確定隔天就要吃的分量放冷藏、過幾天才要吃的分量放到冷凍，才不會整塊肉重複復熱、冷藏，反而容易孳生細菌。

另外，就算食物保存在冰箱中，細菌還是可能持續孳生，因此菜餚重新加熱食用時，一定要復熱完全。黃淑惠說，許多民眾常覺得「菜熱了就好」，但這樣並不能殺死細菌。建議湯類復熱，一定要煮到滾，若是工作忙碌則可使用電鍋，開關按下先去做事，等跳起即可食用；而有些原本煎烤的菜餚不適合使用電鍋、煮水方式復熱，建議可用微波爐以600Ｗ加熱至少一分鐘至一分半鐘即可。

羹湯類加菜降鹹度

不過，羹湯類不斷復熱後鹹度會增加，恐造成鈉攝取過高。黃淑惠建議，除了一定要加水重新煮過外，可添加容易出水的葉菜類，例如高麗菜、茼蒿、菇類，不僅可以降低鹹度，也能增加營養素，吃得更健康。

開業中醫師楊宗翰表示，羹湯類視口味也可適時添加山藥、薏仁等，可以修復胃粘膜，調整脾胃。

從中醫觀點來看，楊宗翰指出，蔥、薑、蒜等容易發汗的食材，除了具有開脾胃的功效外，也能達到殺菌的效果，因此若同一道菜要一直重複吃時，可視口味多添加一些蔥、薑、蒜一起復熱。例如吃不完的雞肉，便可剝絲，加入蒜頭一起拌炒。

吃了多天重口味的菜，腸胃難免不適且有上火狀況。楊宗翰推薦，可補充山楂茶、烏梅汁等茶飲，並可在這些茶飲中添加菊花、薄荷，一方面可去油膩，另一方面則可清熱降火。

剩菜復熱有訣竅

復熱完全，不能「有熱就好」

湯類添加易出水葉菜、山藥復熱

「舊菜新炒」加入蔥、薑、蒜

郵政

上一則

不只熱量低、含醣量也非常低 櫛瓜有助減重

延伸閱讀

掌握烹調5重點 避免食物中毒

掌握烹調5重點 避免食物中毒
年輕人不知宋朝 學者嘆：去中後遺症

年輕人不知宋朝 學者嘆：去中後遺症
年菜大改造 剩菜不浪費

年菜大改造 剩菜不浪費
取代澱粉主食 山藥顧胃、降三高

取代澱粉主食 山藥顧胃、降三高

熱門新聞

膝關節若不舒服，切勿「忍痛」而錯失治療良機。(Getty Images)

膝關節退化非老年人專利 切勿「忍痛」錯失治療良機

2022-02-19 02:00
(取材自健康醫療網)

預防臉部肝斑找上門 可多攝取這類食物

2022-02-23 01:55
綠色蔬菜富含膳食纖維、維生素B群含量豐富，有助於脂肪代謝，減少罹患心血管疾病的風險。(本報資料照片)

六類營養「護心」 營養師食譜大公開

2022-02-21 02:00
中醫師賴博政表示，頻尿未必是腎虛，氣機阻滯或是血瘀也會造成。圖／衛福部台北醫院提供

6旬翁一晚跑廁所7次好煩惱 醫：年過50要注意

2022-02-22 05:12
（圖：健康醫療網提供）

6旬婦晚年確診遺傳性罕病 子孫生子夢破滅？

2022-02-20 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

種植花草引腰痛上身 就醫檢查竟是「這部位」惹禍

2022-02-21 01:30

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義