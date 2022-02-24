清剩菜 不是一熱再熱吃到完

菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。 (Getty Images)

剩菜該怎麼處理?台灣郵政 醫院營養師黃淑惠強調，菜餚復熱可不是「有熱」就好，一定要確保復熱時食物的中心溫度達65℃以上，以避免細菌孳生，更建議要煮到水沸，如果太忙碌，最好的方式是用電鍋蒸到開關跳起，才可以上桌。

葉菜類宜當餐吃完

黃淑惠表示，菜最好當餐吃完，但沒辦法還是會剩下作為隔夜菜的話，由於葉菜類一旦復熱，不僅容易煮爛，當中的植化素、維生素都會流失，因此最好先把「葉菜類」吃完。

至於「根莖類」，例如菜頭、南瓜等，因本身切割面不大，且營養素不像葉菜類容易因為反覆烹煮而大量流失，因此可冷藏後，再復熱食用，最好在兩天內吃完。

黃淑惠說，吃不完的肉類最好「分門別類」冷藏或冷凍，才可保存久一些。以吃不完的全雞為例，可先依照雞胸、雞骨頭等不同部位拆解，依據每天要吃的量放到夾鏈袋中，確定隔天就要吃的分量放冷藏、過幾天才要吃的分量放到冷凍，才不會整塊肉重複復熱、冷藏，反而容易孳生細菌。

另外，就算食物保存在冰箱中，細菌還是可能持續孳生，因此菜餚重新加熱食用時，一定要復熱完全。黃淑惠說，許多民眾常覺得「菜熱了就好」，但這樣並不能殺死細菌。建議湯類復熱，一定要煮到滾，若是工作忙碌則可使用電鍋，開關按下先去做事，等跳起即可食用；而有些原本煎烤的菜餚不適合使用電鍋、煮水方式復熱，建議可用微波爐以600Ｗ加熱至少一分鐘至一分半鐘即可。

羹湯類加菜降鹹度

不過，羹湯類不斷復熱後鹹度會增加，恐造成鈉攝取過高。黃淑惠建議，除了一定要加水重新煮過外，可添加容易出水的葉菜類，例如高麗菜、茼蒿、菇類，不僅可以降低鹹度，也能增加營養素，吃得更健康。

開業中醫師楊宗翰表示，羹湯類視口味也可適時添加山藥、薏仁等，可以修復胃粘膜，調整脾胃。

從中醫觀點來看，楊宗翰指出，蔥、薑、蒜等容易發汗的食材，除了具有開脾胃的功效外，也能達到殺菌的效果，因此若同一道菜要一直重複吃時，可視口味多添加一些蔥、薑、蒜一起復熱。例如吃不完的雞肉，便可剝絲，加入蒜頭一起拌炒。

吃了多天重口味的菜，腸胃難免不適且有上火狀況。楊宗翰推薦，可補充山楂茶、烏梅汁等茶飲，並可在這些茶飲中添加菊花、薄荷，一方面可去油膩，另一方面則可清熱降火。

剩菜復熱有訣竅

復熱完全，不能「有熱就好」

湯類添加易出水葉菜、山藥復熱

「舊菜新炒」加入蔥、薑、蒜