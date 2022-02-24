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不只熱量低、含醣量也非常低 櫛瓜有助減重

廖靜清
櫛瓜屬於低GI食物，切片清炒、煎烤、涼拌或煮湯都有不同風味。 (Getty Images)
櫛瓜屬於低GI食物，切片清炒、煎烤、涼拌或煮湯都有不同風味。 (Getty Images)

外觀像極了小黃瓜的櫛瓜，營養價值豐富，因為沒有特殊的菜味，幾乎跟任何食材都百搭。櫛瓜不只熱量低，含醣量也非常低，除了有助減重、降體脂，更是控制血糖好幫手。年後甩油飲食計畫，不妨試試櫛瓜料理，富含維生素、礦物質，還能補鉀、增強免疫力。

免削皮挖籽 方便料理

歐式料理經常出現的櫛瓜，又稱為「夏南瓜」，主要有綠色與黃色品種。

營養師徐佳靖表示，櫛瓜免削皮也不用挖籽，切片清炒、煎烤、涼拌或煮湯都有不同風味，是一種很方便料理的食材。

櫛瓜屬於低GI（低升糖指數）食物，市售櫛瓜一條大約200公克，每100公克的櫛瓜僅有11大卡熱量、1.8公克的碳水化合物，富含417毫克的鉀，對健身、控制體重的人來說，堪稱不可或缺的聖品。

含豐富的鉀 助降血壓

徐佳靖說，櫛瓜經過簡單料理，就是健康又有飽足感的一餐。櫛瓜整根烹調，保留了外皮和嫩籽的營養，豐富的鉀有助於降低血壓、維持心血管健康，並且幫助身體排出多餘的鈉。

櫛瓜也富含β-胡蘿蔔素，具良好抗氧化能力，進入身體後轉化成維生素A，對免疫系統有重要作用，為「防疫力」再加分。

不論綠櫛瓜或黃櫛瓜，營養價值都很高，徐佳靖形容，櫛瓜吃起來口感像蒲瓜和茄子的綜合版，但又帶有爽脆度，適合牙口不好的熟齡族享用。

櫛瓜料理非常多元，生吃熟食皆美味，因含脂溶性β-胡蘿蔔素，建議拌油一起熱炒，充分溶解更容易被人體吸收。推薦直接乾煎、烘烤和拌炒肉類，攝取足夠膳食纖維，補充蛋白質，簡易食譜一次搞定。

簡易櫛瓜料理

●香煎櫛瓜

1.熱油後，直接切片下鍋乾煎，小火煎到兩面金黃即可。

2.可裹上一層薄薄的麵粉，再沾裹蛋液乾煎至金黃。

●烤鮭魚綜合時蔬

1.將鮭魚和櫛瓜、洋蔥、甜椒等食材放置烤箱，設定200℃、25分鐘即可。

2.依個人喜好加起司和鹽、黑胡椒等調味。

●櫛瓜炒牛肉

1.櫛瓜切成滾刀狀，大火入鍋跟牛肉一起快炒。

2.牛肉煮熟即可盛盤，櫛瓜不需烹調過久。

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