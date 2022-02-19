老是吃外送不營養？營養師教你聰明挑選

(取材自健康醫療網)

COVID-19疫情肆虐下，外送平台興起，民眾只要拿起手機就有許多商家與餐點可以選擇，外食頻率增加也讓外食族經常發生飲食不均衡、高鹽、高油、低纖維等問題，長期可能導致便秘、肥胖、三高等慢性病，對身體的傷害不容忽視。台灣衛生福利部臺北醫院營養師覺嘉欣指出，平時養成良好的飲食習慣，整體生活品質與健康狀況都能有所提升。外食族在點餐時若能把握均衡飲食的原則，就能輕鬆吃的健康又營養，在防疫期間提升免疫力，保護自己對抗疫情。

中式餐點以澱粉類為主 建議加點青菜

衛生福利部臺北醫院覺嘉欣營養師表示，中餐愛好者要注意，中式餐點食物的組成以澱粉為主，如炒飯、炒麵、燴飯、湯麵類，需注意飲食不均衡的情況，建議可加點滷蛋、豆腐、豆干等蛋白質食物及一份燙青菜。快炒類烹調口味較重鹹，且烹調用油多，需注意高油、高鹽等問題。如果選便當類，盡量選擇以蒸、煮、烤、涼拌的烹調方式的食物，避免煎、炸物、香腸、貢丸等加工食品，並應搭配足夠蔬菜量。

西餐白肉優於紅肉 清炒、清湯

西餐愛好者則建議主餐選擇海鮮類、雞肉等飽和脂肪含量低的白肉，若食用牛肉、豬肉等紅肉，建議每週紅肉攝取要控制在500公克以內。如點義大利麵、燉飯類，首選清炒方式，若選擇醬汁則可優先選擇紅醬或以橄欖油為基底的青醬，而白醬多以鮮奶油為主成分，飽和脂肪含量高，要注意減少攝取頻率，以減少熱量及醬料攝取。如果餐點的蔬菜量不足，也建議再加點一份時蔬或小菜。套餐的濃湯因大多數有添加麵粉及奶油進行調合，熱量不低，建議以清湯取代濃湯。

前菜的生菜沙拉若可接受不沾醬，就建議直接食用，以減少攝取醬料的熱量，若不習慣仍需選擇醬汁，建議選擇和風醬、水果優格醬或油醋醬，熱量都比千島醬及凱薩醬還低，可詳看醬料外包裝。例如便利商店1包40公克的沙拉醬，和風醬、凱薩醬、千島醬依序為48、96、104大卡。飯後甜點一般為精緻糕小蛋糕、餅乾、冰淇淋，如果可以的話，盡量少吃甜點，才不會額外攝取過多的精緻糖及飽和脂肪。

速食建議減少炸物類 薯條換沙拉、飲料改無糖

速食愛好者，建議選擇烤雞、燒肉漢堡類，優於炸雞堡、炸雞塊等油炸物。附餐薯條若換生菜沙拉，可減少至少150大卡的熱量並增加蔬菜攝取量，達到均衡飲食。飲料建議選擇無糖綠茶、零卡汽水或鮮奶，少喝含糖飲料。

覺嘉欣營養師表示，若能把握以下5原則，飲食均衡營養，提升免疫力，幫助對抗疫情。



一、每天至少1餐選擇未精緻澱粉類當主食，如糙米飯、地瓜、南瓜、全麥麵包等。

二、每天至少吃2份水果與3份蔬菜，選用新鮮當季食材。家中可常備較耐放的水果，減少出門採買的頻率，如蘋果、芭樂、柳橙。

三、均衡攝取6大類食物，包含全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類、乳品類。

四、選擇7少食物，少油、少鹽、少糖、少油炸物、少沾醬佐料、少吃精緻甜點與甜飲料，少吃加工食品。

五、攝取足夠水分，簡易計算方式可用每公斤體重乘上30毫升，作為一日所需水量的評估。

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資料來源：健康醫療網

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