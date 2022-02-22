黑巧克力比維生素C、E還強大 保護心血管有利大腦

研究發現，黑巧克力能抗氧化、抗發炎，可以保護心血管，也能讓心情變得更好。（路透）

巧克力除了是傳達情意、紓解壓力的食物，在營養師眼裡，它也是值得推薦的好食物，前提是要選對「真正的巧克力」。那些添加了高糖、代可可脂的偽巧克力，吃來滿足甜蜜，卻是不折不扣、讓你發胖的垃圾食物。

巧克力在市面上雖被歸類為零食，但營養師指出，研究發現，黑巧克力能抗氧化、抗發炎，可以保護心血管，也能讓心情變得更好。

含有類黃酮、可可多酚，保護心血管也有利大腦。

製作巧克力的主要原料是可可粉、可可脂，而可可粉是可可豆經過壓榨、去除部分可可脂後，再磨碎變成可可粉。不過可可粉含有苦味，因此會添加不同配方的糖及脂肪，調製出不同風味的巧克力。

營養師宋明樺表示，黑巧克力中含有類黃酮、可可多酚等，抗氧化功能比維生素C、E還強，不僅可以保護心血管，對大腦保健也都有益處。

健康成人每周吃2次黑巧克力，可降低50%心血管疾病 發生率。

宋明樺指出，可可中的黃烷醇也有抗氧化功能，有助於肌膚養顏美容。此外，巧克力中含有色胺酸，是體內合成血清素的重要成分，而血清素又有「快樂荷爾蒙」之稱，也是許多民眾吃完巧克力後，會感覺心情愉悅的原因。

三軍總醫院營養師查慧琦表示，可可脂是從可可豆中所榨取出的天然植物性可食用油脂，當中約60%為飽和脂肪酸、35%為單元不飽和脂肪酸，以及5%左右的多元不飽和脂肪酸。其中以不飽和脂肪酸攝取，對人體最佳。

查慧琦指出，根據研究結果，健康成人每周攝取2次黑巧克力，可以降低50%心血管疾病的發生率，並降低32%心臟冠狀血管鈣化發生率，也能降低6%低密度膽固醇脂蛋白。

查慧琦表示，巧克力也有抑制血小板凝集、降低血栓及發炎反應等功能，但若本身已有高血壓 、糖尿病、高血脂或肥胖的民眾，不建議吃太多巧克力，避免累積更多脂肪。

每天建議攝取量30至40公克，挑選純度60%以上。

根據衛福部食藥署食品營養成分資料庫，每100克含有85%可可的黑巧克力，有14.2克膳食纖維，還有鈣、磷、鉀、鎂、鐵等礦物質。

查慧琦表示，以100克85%的黑巧克力來看，熱量約585大卡，其甜度約一般人的一分糖。不過巧克力中也含有咖啡 因成分，人體每日咖啡因攝取上限300毫克，若喝了濃縮咖啡又吃巧克力，攝取過多咖啡因，長期下來恐影響睡眠，也會導致咖啡因成癮。

宋明樺指出，每天巧克力攝取量建議在30至40公克，約一顆雞蛋大小，若挑選可可脂純度越高的巧克力，對身體的確有好處；若選到可可脂純度低的巧克力，吃多恐加重身體負擔。

宋明樺表示，若巧克力純度高達99%，「非常苦，我吃一米粒大小都很難下嚥。」雖然先苦後甘，但多數人難以接受，因此建議民眾選擇巧克力時，可以挑可可含量約60%至70%以上，口感既不會太差，對身體也不會造成太大負擔。