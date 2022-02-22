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每天喝咖啡、茶 防失智中風

王郁婷／輯譯
咖啡對健康的益處，一直是科學家感興趣的研究題材。（本報資料照片）
咖啡對健康的益處，一直是科學家感興趣的研究題材。（本報資料照片）

咖啡和茶對健康的益處，一直是科學家感興趣的研究題材。又有一項新研究指出，每天喝咖啡和茶，有助降低中風失智症風險。

這項持續超過十年的研究，中國研究人員追蹤50萬名英國人，監測他們的健康狀況，並了解熱飲的攝取情形。研究人員選擇年齡在50至74歲間，並在2006年到2010年間加入英國人體生物資料庫（UK Biobank）的人，這些人先前都沒有中風或失智。

研究開始時，由參與者自述平時喝茶或咖啡的頻率，以及是否添加糖或牛奶。再將喝咖啡與茶的人，與不喝的人進行比較。在追蹤期間，有5079名罹患失智症，1萬53人中風。

經過比對發現，每天飲用2到3杯咖啡，或是3到5杯茶，或是4到6杯茶和咖啡組合的受試者，罹患中風或失智症的風險最低。與不喝咖啡也不喝茶的人相比，有上述習慣的人，中風的機率降低32%，罹患阿茲海默症的機率降低了28%。而堅持只喝其中一種或只喝一杯的人，也同樣獲得部分好處。

為什麼咖啡和茶會降低中風和阿茲海默症的可能性，這項研究目前尚無法確定其因果關係。但一些專家指出，藍莓和可可也含有熱飲料中的多酚，研究顯示，可以降低神經退化性疾病的風險。

該研究由天津醫科大學的科學家與美國耶魯大學研究團隊進行，並發表在《公共科學圖書館醫學（PLoS Medicine）》期刊上。（資料來源／英國每日郵報）

每天喝茶對健康有益，能降低中風和阿茲海默症風險。（本報資料照片）
每天喝茶對健康有益，能降低中風和阿茲海默症風險。（本報資料照片）

咖啡 中風 失智

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