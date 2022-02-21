我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

營養非蛋不可？豆、魚、肉可取代

沈能元
雞蛋營養豐富，但絕不是非「蛋」不可。(本報資料照片)
雞蛋營養豐富，但絕不是非「蛋」不可。(本報資料照片)

蛋的營養豐富，但真的是非「蛋」不可嗎？營養師表示，從雞蛋主要營養成分蛋白質來看，還有豆、魚、肉等食物可以取代，其實缺蛋對營養的影響「不會很大」，可以豆漿、低脂牛奶，或盒裝豆腐取代。不過，要不要吃雞蛋，也是依不同家庭成員，有不同的需求，可是就營養來說，絕不是非「蛋」不可。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，從雞蛋營養成分來看，最重要的營養素是蛋白質，除了雞蛋以外，含蛋白質食物還有豆、魚、肉等，即使缺蛋，對營養攝取的影響程度「不會很大」。但因雞蛋常見於早餐店三明治、吐司等，或是便當菜色有半顆或一顆滷蛋，缺蛋可能會讓業者成本增加、物價提高。

蘇秀悅指出，一顆雞蛋含蛋白質7公克、膽固醇250公克，如果從攝取蛋白質，減少膽固醇方面來看，一兩（600公克）里肌肉同樣有7公克蛋白質，且膽固醇含量比蛋低。若以相同7公克蛋白質食物，一顆蛋可用一杯240cc的豆漿或低脂牛奶，或是四格方格的盒裝豆腐取代，一樣可以獲得相同分量的蛋白質。

「沒有東西是不可取代的，也沒有一定要吃。」蘇秀悅表示，缺蛋的時期大家在食物上應多保持彈性，可以暫時用其他食物取代雞蛋。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，雞蛋是一個完整的生命，因此有完整的營養素，但雞蛋所含的營養素，其他食物均可以取代，且不見得一定要吃雞蛋，如鴨蛋、鵪鶉蛋也都可以。

許惠玉指出，因家中媽媽年齡大了，雞蛋比較好入口，烹煮方面也比較簡單，因此她不得不買雞蛋，但要不要吃雞蛋，還是因人而異，每個家庭有不同需求，就營養來說，絕不是非「蛋」不可。

雞蛋 牛奶 肌肉

上一則

種植花草引腰痛上身 就醫檢查竟是「這部位」惹禍

延伸閱讀

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」
沉默的器官…預防肝癌 8大飲食重點

沉默的器官…預防肝癌 8大飲食重點
「123水動菜」掌握口訣不發福

「123水動菜」掌握口訣不發福
過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始

過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始

熱門新聞

膝關節若不舒服，切勿「忍痛」而錯失治療良機。(Getty Images)

膝關節退化非老年人專利 切勿「忍痛」錯失治療良機

2022-02-19 02:00
（圖：健康醫療網提供）

6旬婦晚年確診遺傳性罕病 子孫生子夢破滅？

2022-02-20 01:30
（圖：健康醫療網提供）

「這病」打過疫苗也會突破性感染 嚴重恐危及性命

2022-02-20 00:30
（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
(取材自健康醫療網)

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

2022-02-16 01:55
長輩不太願意外出可能是視力退化，醫師指出，若罹患白內障，且水晶體「熟透」，視力大減也會影響活動力。（本報資料照片）

長輩不出門 醫師曝「不是體力差」 可能跟這細節有關

2022-02-15 02:10

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍