營養非蛋不可？豆、魚、肉可取代

雞蛋營養豐富，但絕不是非「蛋」不可。(本報資料照片)

蛋的營養豐富，但真的是非「蛋」不可嗎？營養師表示，從雞蛋 主要營養成分蛋白質來看，還有豆、魚、肉等食物可以取代，其實缺蛋對營養的影響「不會很大」，可以豆漿、低脂牛奶 ，或盒裝豆腐取代。不過，要不要吃雞蛋，也是依不同家庭成員，有不同的需求，可是就營養來說，絕不是非「蛋」不可。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，從雞蛋營養成分來看，最重要的營養素是蛋白質，除了雞蛋以外，含蛋白質食物還有豆、魚、肉等，即使缺蛋，對營養攝取的影響程度「不會很大」。但因雞蛋常見於早餐店三明治、吐司等，或是便當菜色有半顆或一顆滷蛋，缺蛋可能會讓業者成本增加、物價提高。

蘇秀悅指出，一顆雞蛋含蛋白質7公克、膽固醇250公克，如果從攝取蛋白質，減少膽固醇方面來看，一兩（600公克）里肌肉 同樣有7公克蛋白質，且膽固醇含量比蛋低。若以相同7公克蛋白質食物，一顆蛋可用一杯240cc的豆漿或低脂牛奶，或是四格方格的盒裝豆腐取代，一樣可以獲得相同分量的蛋白質。

「沒有東西是不可取代的，也沒有一定要吃。」蘇秀悅表示，缺蛋的時期大家在食物上應多保持彈性，可以暫時用其他食物取代雞蛋。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，雞蛋是一個完整的生命，因此有完整的營養素，但雞蛋所含的營養素，其他食物均可以取代，且不見得一定要吃雞蛋，如鴨蛋、鵪鶉蛋也都可以。

許惠玉指出，因家中媽媽年齡大了，雞蛋比較好入口，烹煮方面也比較簡單，因此她不得不買雞蛋，但要不要吃雞蛋，還是因人而異，每個家庭有不同需求，就營養來說，絕不是非「蛋」不可。