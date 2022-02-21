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六類營養「護心」 營養師食譜大公開

黃妙雲
綠色蔬菜富含膳食纖維、維生素B群含量豐富，有助於脂肪代謝，減少罹患心血管疾病的風險。(本報資料照片)
綠色蔬菜富含膳食纖維、維生素B群含量豐富，有助於脂肪代謝，減少罹患心血管疾病的風險。(本報資料照片)

「心肌梗塞」就是「急性心臟病發作」，若未及時搶救，幾分鐘內就會奪走一條人命。心臟疾病有年輕化趨勢，台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，三高患者、抽菸或體重過重的族群，都應嚴防心肌梗塞的發生，及早做好「護心」準備。

劉怡里指出，預防心肌梗塞發生，平時應有健康飲食、規律運動，加上用藥與定期檢查。在健康飲食方面，建議可多攝取魚、綠色蔬菜、堅果、豆類、水果及茶類等六大類食物，她設計「護心一日食譜」，供民眾養護心血管健康的參考。

預防心肌梗塞六類食物

1.魚類：鮭魚、秋刀魚、鯖魚、虱目魚。

魚類富含Omega-3脂肪酸，具抗氧化作用，也含有EPA、DHA，其中EPA有降血脂、降三酸甘油脂效用，可預防心血管疾病。建議一天三餐中有一餐吃一掌心的魚類。

2.綠色蔬菜類：蘆筍、地瓜葉、綠花椰菜、菠菜。

綠色蔬菜富含膳食纖維、維生素B群含量豐富，有助於脂肪代謝、降低血液中的膽固醇，減少油脂吸收、降體脂肪，減少罹患心血管疾病的風險。

3.堅果種子類：葵瓜子、芝麻、開心果。

堅果類屬於油脂，不飽和脂肪酸含量多，維生素E含量豐富，具抗氧化作用，清除自由基，可降低壞膽固醇，抑制動脈粥狀硬化，每天一把堅果，有助於預防心血管疾病。

4.豆類：豆腐、豆漿。

豆類富含植物性蛋白質，不飽和脂肪酸含量高，膳食纖維豐富，也含有豐富的大豆異黃酮，有助於脂肪代謝，尤其對於更年期的婦女，更有效降低壞膽固醇及血脂，減少膽固醇的吸收。

5.高維生素C水果類：芭樂、木瓜、小番茄、奇異果、柑橘類。

高維生素C水果，可以保護血管彈性，幫助膽固醇代謝，並且有助於維生素E吸收，預防心血管疾病，減少中風風險。

6.水分：開水、無糖茶。

每天喝足2000㏄的水，或喝兒茶素含量豐富的無糖綠茶，都有助於預防心血管疾病。

心血管疾病 蔬菜 心臟病

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