鮮果、冷凍、果汁…都好 常吃蔓越莓 發炎指數比較低

有證據顯示，蔓越莓汁可透過降低壞膽固醇、三酸甘油脂和胰島素阻抗來保護心臟。 (Getty Images)

蔓越莓除了外型像顆紅色寶石，在人體的營養貢獻上，也是顆閃亮的寶石。無論吃鮮果、冷凍、果乾或果汁，都有好處，但前提是要避開添加大量糖分的產品。

加拿大一項研究中，研究人員以導致尿路感染、肺炎和腸胃炎的細菌做實驗。當細菌感染使用抗生素治療時，常會產生抗藥性，這個實驗中，科學家發現添加蔓越莓萃取物，可以防止產生抗藥性。這個發現意義重大，因為抗生素過度使用，導致各種感染更難治療，抗藥性已成全世界重要公衛議題。

就像其他漿果一樣，蔓越莓也是抗氧化高手。就水果來說，蔓越莓的抗氧化能力僅次於藍莓（常被稱為抗氧化之王）。研究顯示，吃蔓越莓的人，C反應蛋白（發炎反應指標）的指數較低，發炎與早衰、慢性病和認知能力下降相關。

促血液循環 可預防癌症

蔓越莓已被證實有助提高動脈彈性，可增強循環、血液流動，從而減輕心臟壓力並有助降低血壓 。好的血液循環還可提高身體能量和認知功能。

有證據顯示，蔓越莓汁可透過降低壞膽固醇、三酸甘油脂和胰島素阻抗來保護心臟。且蔓越莓中的某些化合物已被證實可減緩腫瘤生長，包括乳腺癌、結腸癌、肺癌和攝護腺癌。

利腸道健康 增強免疫力

研究還顯示，食用蔓越莓可活化腸道益菌，對免疫力、情緒和消化有積極影響。新鮮蔓越莓或果乾中的纖維，也有助預防便祕。

蔓越莓中的維生素C，是製造膠原蛋白所必須，對皮膚、關節、傷口癒合都有關鍵作用。蔓越莓最常被提及的，就是預防或治療泌尿道感染，雖然有些醫師不認同，但科學家認為確有此作用，蔓越莓會干擾細菌、避免其附著在尿道壁上。這樣的防禦模式，也同樣發生在胃和口腔中，用以預防潰瘍和牙齦疾病。