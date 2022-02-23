我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

鮮果、冷凍、果汁…都好 常吃蔓越莓 發炎指數比較低

王郁婷輯譯
有證據顯示，蔓越莓汁可透過降低壞膽固醇、三酸甘油脂和胰島素阻抗來保護心臟。 (Getty Images)
有證據顯示，蔓越莓汁可透過降低壞膽固醇、三酸甘油脂和胰島素阻抗來保護心臟。 (Getty Images)

蔓越莓除了外型像顆紅色寶石，在人體的營養貢獻上，也是顆閃亮的寶石。無論吃鮮果、冷凍、果乾或果汁，都有好處，但前提是要避開添加大量糖分的產品。

加拿大一項研究中，研究人員以導致尿路感染、肺炎和腸胃炎的細菌做實驗。當細菌感染使用抗生素治療時，常會產生抗藥性，這個實驗中，科學家發現添加蔓越莓萃取物，可以防止產生抗藥性。這個發現意義重大，因為抗生素過度使用，導致各種感染更難治療，抗藥性已成全世界重要公衛議題。

就像其他漿果一樣，蔓越莓也是抗氧化高手。就水果來說，蔓越莓的抗氧化能力僅次於藍莓（常被稱為抗氧化之王）。研究顯示，吃蔓越莓的人，C反應蛋白（發炎反應指標）的指數較低，發炎與早衰、慢性病和認知能力下降相關。

促血液循環 可預防癌症

蔓越莓已被證實有助提高動脈彈性，可增強循環、血液流動，從而減輕心臟壓力並有助降低血壓。好的血液循環還可提高身體能量和認知功能。

有證據顯示，蔓越莓汁可透過降低壞膽固醇、三酸甘油脂和胰島素阻抗來保護心臟。且蔓越莓中的某些化合物已被證實可減緩腫瘤生長，包括乳腺癌、結腸癌、肺癌和攝護腺癌。

利腸道健康 增強免疫力

研究還顯示，食用蔓越莓可活化腸道益菌，對免疫力、情緒和消化有積極影響。新鮮蔓越莓或果乾中的纖維，也有助預防便祕。

蔓越莓中的維生素C，是製造膠原蛋白所必須，對皮膚、關節、傷口癒合都有關鍵作用。蔓越莓最常被提及的，就是預防或治療泌尿道感染，雖然有些醫師不認同，但科學家認為確有此作用，蔓越莓會干擾細菌、避免其附著在尿道壁上。這樣的防禦模式，也同樣發生在胃和口腔中，用以預防潰瘍和牙齦疾病。

免疫力 血壓 癌症

上一則

預防臉部肝斑找上門 可多攝取這類食物

下一則

皮膚炎服用類固醇1年 31歲男罹患白內障

延伸閱讀

6225克拉祖母綠領軍 蕭邦珍罕寶石打造全新頂級珠寶

6225克拉祖母綠領軍 蕭邦珍罕寶石打造全新頂級珠寶
磺胺抗生素易致嚴重過敏 服藥前先做基因檢測

磺胺抗生素易致嚴重過敏 服藥前先做基因檢測
杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 新春優惠

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 新春優惠
彩虹飲食法提升免疫力 防疫、防癌、抗氧化

彩虹飲食法提升免疫力 防疫、防癌、抗氧化

熱門新聞

膝關節若不舒服，切勿「忍痛」而錯失治療良機。(Getty Images)

膝關節退化非老年人專利 切勿「忍痛」錯失治療良機

2022-02-19 02:00
綠色蔬菜富含膳食纖維、維生素B群含量豐富，有助於脂肪代謝，減少罹患心血管疾病的風險。(本報資料照片)

六類營養「護心」 營養師食譜大公開

2022-02-21 02:00
中醫師賴博政表示，頻尿未必是腎虛，氣機阻滯或是血瘀也會造成。圖／衛福部台北醫院提供

6旬翁一晚跑廁所7次好煩惱 醫：年過50要注意

2022-02-22 05:12
（圖：健康醫療網提供）

6旬婦晚年確診遺傳性罕病 子孫生子夢破滅？

2022-02-20 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

種植花草引腰痛上身 就醫檢查竟是「這部位」惹禍

2022-02-21 01:30
（圖：健康醫療網提供）

「這病」打過疫苗也會突破性感染 嚴重恐危及性命

2022-02-20 00:30

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創