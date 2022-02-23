巧克力可可成分愈高 對人體好處愈多

各種風味巧克力添加食用色素，無論哪一種口味的餡料，都含有脂肪、糖，容易造成肥胖、三高及心血管疾病。(Getty Images)

市售巧克力百百種，從不同口味、成分及可可含量，都是挑選的關鍵要素。營養師表示，巧克力中「可可」成分愈高，對人體好處愈多，但因應消費者喜好、加上成本考量，多半會用許多添加物增加風味，建議民眾可以觀察包裝，成分標示越前面代表使用比例越高，所含成分越簡單越好。

「代可可脂」取代「可可脂」，反式脂肪危害心血管。

營養師宋明樺指出，可可豆對人體好處多，但成本相當高，在製作巧克力商品時，內含可可成分不一定高。此外，可可本身含有苦味，為了因應消費者喜好，廠商會添加許多糖、色素、香料、堅果或酒精成分，會稀釋掉可可的濃度，間接讓巧克力被歸類「垃圾食物」，其實相當可惜。

業者在成本考量下，會用「代可可脂」取代可可脂。宋明樺表示，代可可脂主要來源是月桂酸、中短鏈的脂肪酸所加工出來的，氫化過程會產生反式脂肪，恐造成心血管危害，即便代可可脂與可可脂外觀相似，但功效、口感、成本完全相反。

成分標示放在越前面，代表使用比例越高。

台北三軍總醫院營養師查慧琦表示，代可可脂含量若超過總產品5%須於包裝標示，如果產品名稱是「巧克力」，巧克力固形物含量至少要25%，若含量不足，依法規規定，產品外包裝須註明「含餡」、「加工」、「巧克力風味」等字樣。

宋明樺指出，好的巧克力基本上可可脂含量高，但可可脂易融化、不好塑形，若要加工成巧克力蛋糕、巧克力餅乾，非常困難，因此不少業者多改用代可可脂，其成本低、不易融化。

宋明樺說，民眾想要挑選好的巧克力，除了看包裝標示可可脂含量「%」數，成分標示越前面，代表使用比例越高，若第一個即標示代可可脂，就要特別注意。

成分越單純越好，含內餡、風味巧克力添加物多。

「含內餡、各種風味的巧克力，可能壓掉真正巧克力味，很難分辨出來。」宋明樺表示，真正的可可脂會有巧克力香味，但市售許多堅果巧克力、草莓巧克力等，添加其他物質在巧克力中，且包裝標示若不清楚，民眾很難分辨出代可可脂及可可脂的味道差異。

查慧琦表示，各種風味巧克力添加食用色素，無論哪一種口味的餡料，都含有脂肪、糖，容易造成肥胖 、三高 （高血壓 、高血糖、高血脂）及心血管疾病，建議民眾挑選巧克力時，產品添加物越少、越簡單越好，例如可可脂、糖、乳化劑等，如果有一大串看不懂的成分名稱，建議不要選。

巧克力點心多半酥、軟、綿、滑，不僅沒有可可，脂肪恐爆表。

宋明樺指出，常見市售巧克力種類，包括牛奶巧克力含糖量很高；堅果巧克力中的堅果也有額外熱量，且不確定堅果是否新鮮，若使用廉價、甚至發霉的堅果，可能對肝臟造成負擔；酒精巧克力也要小心酒精過敏，或不小心超標酒測值；巧克力餅乾、夾心酥等，幾乎沒有含可可脂。建議以成分單純的黑巧克力為首選。

查慧琦說，部分蛋糕鋪販售水果巧克力，例如整顆草莓外面裹巧克力、或橙片巧克力等，比起全部都是脂肪的巧克力，含水果的巧克力甜點來得好一些。另外像提拉米蘇、巧克力塔等產品，除非特別註明「生巧克力」，可可脂含量才會較高。若口感吃起來酥、軟、綿、滑，不僅沒有可可成分，小心脂肪恐爆表。

至於巧克力品牌越貴是否代表品質越好？查慧琦認為，品牌是食品衛生的基本保障，不同廠牌的標示仍然有些微差距，就算標榜低糖也要注意，建議民眾以高可可脂的黑巧克力為優先選擇。宋明樺建議，有些上班族喜歡吃巧克力紓壓，建議可以不同品牌輪流吃，分散風險。