我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

健康醫療網／記者楊艾庭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

在買不到蛋的情況下，還可以從哪裡攝取蛋白質呢？高雄長庚醫院營養師吳靜宜表示，基本上國民飲食指南上的豆魚蛋肉類，所提供的蛋白質皆屬於「優質蛋白質」，充足的優質蛋白質攝入對於人類的最佳生長、發育和健康很重要，攝取不足恐導致身心失調，但攝取過量則可能導致消化、腎臟、血管等異常。

蛋白質維持身體機能 若缺乏身心都失調

吳靜宜表示，富含蛋白質的食物經由腸道消化後形成胺基酸或胜肽，然後被腸細胞吸收，在體內合成骨骼肌和其他組織，如頭髮、指甲、肌肉組織、器官、血球或傷口復原等。蛋白質是維持身體正常代謝所需、也參與建造跟修補身體組織的角色，就像大樓需要鋼筋水泥才能堅固，適量吃蛋白質才能有個強健的體魄。

然而，一旦蛋白質營養不足會導致以下幾種狀況：

吳靜宜表示，因此攝取充足的蛋白質對於人類的生長、發育和健康、代謝而言，相當重要。

吳靜宜表示，國民飲食指南中的豆魚蛋肉類，皆屬於優質蛋白質，彼此可互相取代。現在缺蛋的期間，可選擇同類的食物替代。而在挑選蛋白質時，優先選擇新鮮豆製品：大豆或大豆製品屬優質蛋白質，且有動物性蛋白沒有的優點，例如：零膽固醇及具大豆異黃酮、飽和脂肪含量低等，可降低心血管疾病發生風險。或選擇脂肪較少的肉類，例如禽肉的脂肪含量少於畜肉，海鮮脂肪含量又較禽肉、畜肉低，且脂肪酸的組成較肉類更為健康，建議先後順序可以豆、魚、蛋、肉（家禽接著家畜）為主。

另外乳品類，也是很好的蛋白質及鈣質來源，例如：如：鮮乳、低脂乳、保久乳、奶粉、優酪乳、優格、各式乳酪（起司）等。吳靜宜強調，民眾也應避免過度攝取「加工肉品」，裡頭有太多添加物，像是香腸、火腿、貢丸等還額外添加了油脂、糖等，或使用高脂肪的肉品製作，增加心血管疾病的風險。而素食者經常吃的麵筋、麵輪、麵腸等，蛋白質則屬較差的蛋白質，無法提供身體足夠的必需胺基酸。

吃太多蛋白質恐腎臟異常 2口訣掌握攝取量

根據短期氮平衡研究結果顯示，對於體力活動最少的健康成年人，蛋白質攝入量為每天、每公斤體重0.8克蛋白質。吳靜宜補充，但為了滿足促進骨骼肌蛋白增加，和體力增強等需求，建議輕、中、高強度體力活動的個體每日攝入量分別為1.0、1.3和1.6 g蛋白質/kg BW。而健康成年人每天、每公斤體重2克蛋白質的長期攝入是安全的。舉例：「60公斤的健康成年人每日蛋白質最低需求為60*0.8=48公克，而最高需求則不超過120公克」。

但長期蛋白質攝取超標（成人每天每公斤體重> 2克）可能導致消化、腎臟和血管異常，因此建議應避免攝入超過安全上限的蛋白質。吳靜宜表示，國健署近年來推廣「我的餐盤」教導民眾吃蛋白質食物，可貫徹其中的「六大口訣」中的「2口訣」，即可攝取足量的蛋白質食物：

每天早晚一杯奶

每餐水果拳頭大

菜比水果多一點

飯跟蔬菜一樣多

豆魚蛋肉一掌心

堅果種子一茶匙

吳靜宜指出，即為「每天早晚一杯奶、豆魚蛋肉一掌心」，若目前缺蛋，每餐吃的肉或魚符合掌心大小，基本蛋白質攝取量也是足夠的。

資料來源: Dietary protein intake and human health、國建署我的餐盤跟國民飲食指南

【延伸閱讀】

鵝蛋吃多真的助孕？　營養師：雞蛋CP值較高

補充蛋白質要多喝豆漿？　解析「燕麥奶、牛奶、豆奶」差異

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52803

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

雞蛋 心血管疾病 肌肉

上一則

靠能量飲料提神 隨買隨喝 大學生竟心衰竭住院

下一則

曬太陽、補充維生素D 可增強防疫力

延伸閱讀

沉默的器官…預防肝癌 8大飲食重點

沉默的器官…預防肝癌 8大飲食重點
「123水動菜」掌握口訣不發福

「123水動菜」掌握口訣不發福
過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始

過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始
攝取蛋白質非「蛋」不可？營養師：這些食物可取代

攝取蛋白質非「蛋」不可？營養師：這些食物可取代

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨