我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

谷愛凌一度跌倒 自由式滑雪坡面障礙賽逆轉奪銀

天冷泡澡15分鐘為限 出現這些症狀快起身

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

不少民眾會以泡熱水澡驅寒添暖意，台灣花蓮慈濟醫院老年醫學科主任暨家庭醫學科醫師高聖倫指出，泡澡就像泡溫泉一樣，不宜超過15分鐘，若出現頭暈、胸悶等症狀時，應立即離開浴缸；有嚴重心血管疾病的朋友則不適合泡澡。

氣溫突驟降 注意心血管

隨著氣溫下降，在家中泡個舒服的熱水澡能放鬆身心、促進血液循環。高聖倫主任表示，泡澡水溫建議約攝氏40度以下為佳，不宜過熱，時間不要超過15分鐘，注意隨時補充水分，且泡熱水澡會使四肢血管擴張，增加心臟的工作負擔，建議患有心血管疾病的病友不做全身泡澡，若有疑慮則建議先向醫師諮詢，而病情嚴重者，就不建議泡澡，以免血管擴張造成血壓降低，容易頭暈甚至跌倒。

糖尿病、高齡長者 應留意水溫

高聖倫主任說，有三高、心血管疾病或是高齡長者，在泡熱水澡前要注意室溫與水的溫差，若太大易導致血管快速擴張、收縮，引起身體不適。另外，糖尿病的病友以及高齡長者因為皮膚對冷、熱的反應較慢，很容易因溫度過高而燙傷，所以得多留意水溫。

子女關心長者 健康有時機

高聖倫主任也建議子女多多關心長輩的健康，可在長輩早上一起床，還沒有做任何活動前，就幫忙測量血壓；對於患有糖尿病的高齡長者，則是建議可以在空腹時測量血糖；面對美味豐盛菜色當前，得注意高油、高鹽、高糖的料理，可提醒年長者不要飲食過量引起身體不適。

陪伴長者期間 觀察退化狀況

高聖倫醫師指出，長輩若是出現重複詢問同一件事情、出門買菜迷路、煮菜忘記關火等，這可能是失智症的警訊；同時可以觀察長輩走路是否會偏或是步伐不穩、是否需要使用拐杖或助行器行走、是否以前能提重物現在提不動、是否爬樓梯很費力爬不了一層樓等，其中若是有跌倒的狀況出現，都是長輩活動功能退化，或是患有衰弱症、肌少症的一個重要警訊，可以多關心留意的地方。

【延伸閱讀】

心血管、三高患者注意　天冷泡湯護心六要訣

天冷如何控制食慾？ 5招加1茶飲控制體重

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52767

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

糖尿病 心血管疾病 血壓

上一則

老翁手舉不起來 醫師團隊即刻救援 除夕返家過好年

延伸閱讀

中科蟲草膠囊挽救慢性腎損傷濃縮蟲草養腎病 降肌酐尿蛋白

中科蟲草膠囊挽救慢性腎損傷濃縮蟲草養腎病 降肌酐尿蛋白
樂嘉華醫師詳析足部保養重要性專精腳科各種疑難雜症

樂嘉華醫師詳析足部保養重要性專精腳科各種疑難雜症
高血壓 導管治療有效「降壓」

高血壓 導管治療有效「降壓」
心血管病患寒冬運動 做好保暖再出門

心血管病患寒冬運動 做好保暖再出門

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

退休後老是丟三落四 是「失智症」提早報到嗎？

2022-02-07 01:20
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
圖片來源 ／健康醫療網

腦出血中風請牢記「FAST」口訣 掌握黃金救援3小時

2022-02-09 01:00
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元