天冷泡澡15分鐘為限 出現這些症狀快起身

(取材自健康醫療網)

不少民眾會以泡熱水澡驅寒添暖意，台灣花蓮慈濟醫院老年醫學科主任暨家庭醫學科醫師高聖倫指出，泡澡就像泡溫泉一樣，不宜超過15分鐘，若出現頭暈、胸悶等症狀時，應立即離開浴缸；有嚴重心血管疾病 的朋友則不適合泡澡。

氣溫突驟降 注意心血管

隨著氣溫下降，在家中泡個舒服的熱水澡能放鬆身心、促進血液循環。高聖倫主任表示，泡澡水溫建議約攝氏40度以下為佳，不宜過熱，時間不要超過15分鐘，注意隨時補充水分，且泡熱水澡會使四肢血管擴張，增加心臟的工作負擔，建議患有心血管疾病的病友不做全身泡澡，若有疑慮則建議先向醫師諮詢，而病情嚴重者，就不建議泡澡，以免血管擴張造成血壓 降低，容易頭暈甚至跌倒。

糖尿病 、高齡長者 應留意水溫

高聖倫主任說，有三高、心血管疾病或是高齡長者，在泡熱水澡前要注意室溫與水的溫差，若太大易導致血管快速擴張、收縮，引起身體不適。另外，糖尿病的病友以及高齡長者因為皮膚對冷、熱的反應較慢，很容易因溫度過高而燙傷，所以得多留意水溫。

子女關心長者 健康有時機

高聖倫主任也建議子女多多關心長輩的健康，可在長輩早上一起床，還沒有做任何活動前，就幫忙測量血壓；對於患有糖尿病的高齡長者，則是建議可以在空腹時測量血糖；面對美味豐盛菜色當前，得注意高油、高鹽、高糖的料理，可提醒年長者不要飲食過量引起身體不適。

陪伴長者期間 觀察退化狀況

高聖倫醫師指出，長輩若是出現重複詢問同一件事情、出門買菜迷路、煮菜忘記關火等，這可能是失智症的警訊；同時可以觀察長輩走路是否會偏或是步伐不穩、是否需要使用拐杖或助行器行走、是否以前能提重物現在提不動、是否爬樓梯很費力爬不了一層樓等，其中若是有跌倒的狀況出現，都是長輩活動功能退化，或是患有衰弱症、肌少症的一個重要警訊，可以多關心留意的地方。

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資料來源：健康醫療網

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