我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

學童用眼過度 角膜塑型結合散瞳劑 早期控制近視

周宗禎
疫情影響學童近視日增 角膜塑型結合散瞳劑控制效果佳。（記者周宗禎／攝影）
疫情影響學童近視日增 角膜塑型結合散瞳劑控制效果佳。（記者周宗禎／攝影）

近兩年受疫情影響，許多學校線上教學、大量使用3C產品，更拉長學童看螢幕時間、近視人數持續提高。

台灣霖陽眼科院長李尹暘表示，升學壓力未減，加上部分家長讓小朋友提早使用手機電腦、近距離閱讀增加，更可能用眼過度；近視越早發生高度近視的比例就越高，造成眼球不可逆拉長，未來出現白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等併發症機率也增加，越早治療越能防止惡化。

李尹暘指出，使用長效型散瞳劑減緩兒童近視惡化最簡單有效，但有部分孩童效果較差且無法適應畏光副作用，改用日拋隱形眼鏡或角膜塑型片，搭配低劑量長效型散瞳劑可以有效控制。

李尹暘收治一名近視250度小學女童，點散瞳劑治療一年卻發現近視持續飆到350度，擔心變成高度近視，改用角膜塑型片與低劑量散瞳劑，追蹤半年近視控制良好眼球軸長也穩定沒有再增加。

他說，以這種方式早期控制近視，臨床研究顯示可能效果更好，尤其低濃度散瞳劑較沒有畏光或視力模糊的副作用，孩童與家長也較易接受。

李尹暘提醒家長，不論是角膜塑型片或是日拋式隱形眼鏡，因佩戴需一定技巧且需配合清潔、不能揉眼睛。佩戴後如果出現異物感、拿下後眼睛有充血、分泌物疼痛等狀況，就要小心有眼角膜破皮甚至感染風險，都應立即停止佩戴並回診檢查。

升學 疫情 併發症

上一則

年輕人滑手機痛炸 當心乾癬性關節炎上身

延伸閱讀

51歲婦人角膜發炎難以睜眼 醫：使用3C時間太長導致

51歲婦人角膜發炎難以睜眼 醫：使用3C時間太長導致
宅家追劇盯螢幕 醫師分享不可不知的「護眼5祕訣」

宅家追劇盯螢幕 醫師分享不可不知的「護眼5祕訣」
配戴軟式隱形眼鏡 幫助學童控制近視

配戴軟式隱形眼鏡 幫助學童控制近視
年節熬夜小心惹眼睛缺氧 5秘訣舒緩不適

年節熬夜小心惹眼睛缺氧 5秘訣舒緩不適

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00
(取材自健康醫療網)

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

2022-02-16 01:55
彰化縣二林鎮年過五旬的林姓鎮民過年快樂盡情吃喝，久坐跟親友玩娛樂遊戲，罹患急性痔瘡，二基大腸直腸外科醫師劉佑碩手術醫治。記者簡慧珍／攝影

過年痔瘡病人倍增 五旬男坐立難安只能犯民俗忌諱求醫

2022-02-12 17:45

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金