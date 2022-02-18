我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

紅綠飲食、熱敷、按摩 三管齊下抵抗「惡」視力

謝承恩
護眼飲食推薦吃「一綠一紅」蔬果，例如「綠色奇異果」加「胡（紅）蘿蔔炒蛋」。 (Getty Images)
護眼飲食推薦吃「一綠一紅」蔬果，例如「綠色奇異果」加「胡（紅）蘿蔔炒蛋」。 (Getty Images)

在科技時代，舉凡網購、追劇、看新聞、傳訊息，日日與電子產品為伍，視力也隨之惡化。要抵抗「惡視力」，應掌握幾項護眼好習慣，從中醫、西醫、營養師角度三管齊下，好好呵護「靈魂之窗」。

熱敷雙眼 促進眼周循環

王孟祺眼科診所院長：現代人使用3C時間長、頻率高，眼睛容易乾澀疲勞，使用手機或電腦，每半小時要中斷休息，眺望遠方；平時也盡量多眨眼，幫眼睛進行熱敷，促進眼周血液循環，降低眼疲勞。

此外，女性朋友切記，眼妝盡量少化濃妝，尤其畫內眼線，一旦眨眼易使化學物質掉入，造成眼睛發炎或瞼板腺阻塞，引起乾眼症。若有接眼睫毛習慣的人，也要隔一段時間讓眼皮休息。

配戴隱性眼鏡者，務必驗光、驗度數，才能選擇適合的鏡片，每日配戴時間以十小時為限，避免使用角膜變色片，防止眼睛缺氧，平時也要注重眼睛保溼。

若屬於危險職業，如木工、鐵工或割草人員，一定要配戴護目鏡，避免光束照射或化學物質、鐵屑、木屑噴濺，導致眼睛受到外力或強光傷害。

日常生活保持睡眠充足與均衡飲食，減少抽菸，攝取EPA、DHA、Omega-3等護眼食物，最重要的是多運動，血液循環好，才能讓眼球獲得足夠營養，避免代謝性疾病。

奇異果、胡蘿蔔 豐富營養

蔡正亮營養師：我今年34歲，從小到大左、右眼裸視均為1.2。除了先天體質，最重要的是自幼維持良好習慣，延緩視力退化。

鼓勵民眾多吃顏色豐富的蔬果，能攝取七色蔬果飲食最好，若七色太困難，則推薦「一綠一紅」蔬果，例如，吃「綠色奇異果」加「胡（紅）蘿蔔炒蛋」，物美價廉也容易採買，四季都吃得到。

綠色奇異果有豐富抗氧化維生素C，而「胡蘿蔔炒蛋」更是家常菜首選，胡蘿蔔跟蛋花的比例以7：3最佳，胡蘿蔔需要煮熟，胡蘿蔔素才會釋放出來，被人體吸收。或者在吃完油膩大餐，現打100%、不加水稀釋的胡蘿蔔原汁，也是很棒的選擇。

使用3C 保持距離以策安全

除飲食習慣外，不管使用手機、電腦，至少距離一個手臂的長度，亮度不宜超過60%的螢幕光度，避免眼睛視網膜吸收過多的有害藍光。客廳或書房的日光燈、檯燈，可選擇暖色系燈光而非白晝光，避免視覺疲勞，用眼後記得眺望遠方，放鬆眼部肌肉

有人選擇服用「葉黃素、玉米黃素」保健食品，但僅對退化型、老年化的黃斑部病變或白內障有改善作用。

按壓眼周 促進血液循環

郭大維中醫師：中醫治療乾眼症可以濃縮成六字訣：「養好肝，眼不乾。」中醫認為肝開竅於目，《內經》肝受血而能視，因此治療乾眼症離不開「肝」。在調理上大致可分為肝火旺、肝陰虛兩大體質。

如果是肝火旺，會使用清熱瀉火的藥物；如果是肝陰虛，則會使用滋陰明目的藥物。臨床上除了辨證論治、對症下藥，也會搭配針灸改善症狀。

此外，透過按摩眼周的六大穴位，可以促進血液循環，改善眼睛疲勞。

護眼穴道按摩包含：攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、睛明穴、承泣穴、瞳子髎穴，集中在眼周六區域。

建議按摩時可以在每個穴位按壓三到五下，感受到痠脹就可以。而除了按摩，日常中也可以透過護眼茶飲幫助改善乾眼症。

養眼茶飲：使用菊花3錢、枸杞1.5錢、決明子1.5錢、桑葉1錢，加入500c.c.水，大火煮沸後，小火煮30分鐘，濾渣後即可飲用。

菊花治眼睛乾澀；枸杞能補益精氣，滋補肝；決明子能清肝明目；桑葉味苦甘而寒，入肺肝經，有疏風清熱，能清肝明目。不管休假在家還是上班日，都可以喝上一杯。

奇異 手機 肌肉

上一則

年輕人滑手機痛炸 當心乾癬性關節炎上身

延伸閱讀

料理功夫／胡蘿蔔鬆糕

料理功夫／胡蘿蔔鬆糕
清潔工突發「眼中風」失明 醫：長期抽菸喝酒導致

清潔工突發「眼中風」失明 醫：長期抽菸喝酒導致
涉賣淫與非法按摩 長島3華女被捕控重罪

涉賣淫與非法按摩 長島3華女被捕控重罪
3華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

3華女紐約長島涉賣淫與非法按摩 被捕控罪

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00
(取材自健康醫療網)

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

2022-02-16 01:55
彰化縣二林鎮年過五旬的林姓鎮民過年快樂盡情吃喝，久坐跟親友玩娛樂遊戲，罹患急性痔瘡，二基大腸直腸外科醫師劉佑碩手術醫治。記者簡慧珍／攝影

過年痔瘡病人倍增 五旬男坐立難安只能犯民俗忌諱求醫

2022-02-12 17:45

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金