紅綠飲食、熱敷、按摩 三管齊下抵抗「惡」視力

護眼飲食推薦吃「一綠一紅」蔬果，例如「綠色奇異果」加「胡（紅）蘿蔔炒蛋」。 (Getty Images)

在科技時代，舉凡網購、追劇、看新聞、傳訊息，日日與電子產品為伍，視力也隨之惡化。要抵抗「惡視力」，應掌握幾項護眼好習慣，從中醫、西醫、營養師角度三管齊下，好好呵護「靈魂之窗」。

熱敷雙眼 促進眼周循環

王孟祺眼科診所院長：現代人使用3C時間長、頻率高，眼睛容易乾澀疲勞，使用手機 或電腦，每半小時要中斷休息，眺望遠方；平時也盡量多眨眼，幫眼睛進行熱敷，促進眼周血液循環，降低眼疲勞。

此外，女性朋友切記，眼妝盡量少化濃妝，尤其畫內眼線，一旦眨眼易使化學物質掉入，造成眼睛發炎或瞼板腺阻塞，引起乾眼症。若有接眼睫毛習慣的人，也要隔一段時間讓眼皮休息。

配戴隱性眼鏡者，務必驗光、驗度數，才能選擇適合的鏡片，每日配戴時間以十小時為限，避免使用角膜變色片，防止眼睛缺氧，平時也要注重眼睛保溼。

若屬於危險職業，如木工、鐵工或割草人員，一定要配戴護目鏡，避免光束照射或化學物質、鐵屑、木屑噴濺，導致眼睛受到外力或強光傷害。

日常生活保持睡眠充足與均衡飲食，減少抽菸，攝取EPA、DHA、Omega-3等護眼食物，最重要的是多運動，血液循環好，才能讓眼球獲得足夠營養，避免代謝性疾病。

奇異 果、胡蘿蔔 豐富營養

蔡正亮營養師：我今年34歲，從小到大左、右眼裸視均為1.2。除了先天體質，最重要的是自幼維持良好習慣，延緩視力退化。

鼓勵民眾多吃顏色豐富的蔬果，能攝取七色蔬果飲食最好，若七色太困難，則推薦「一綠一紅」蔬果，例如，吃「綠色奇異果」加「胡（紅）蘿蔔炒蛋」，物美價廉也容易採買，四季都吃得到。

綠色奇異果有豐富抗氧化維生素C，而「胡蘿蔔炒蛋」更是家常菜首選，胡蘿蔔跟蛋花的比例以7：3最佳，胡蘿蔔需要煮熟，胡蘿蔔素才會釋放出來，被人體吸收。或者在吃完油膩大餐，現打100%、不加水稀釋的胡蘿蔔原汁，也是很棒的選擇。

使用3C 保持距離以策安全

除飲食習慣外，不管使用手機、電腦，至少距離一個手臂的長度，亮度不宜超過60%的螢幕光度，避免眼睛視網膜吸收過多的有害藍光。客廳或書房的日光燈、檯燈，可選擇暖色系燈光而非白晝光，避免視覺疲勞，用眼後記得眺望遠方，放鬆眼部肌肉 。

有人選擇服用「葉黃素、玉米黃素」保健食品，但僅對退化型、老年化的黃斑部病變或白內障有改善作用。

按壓眼周 促進血液循環

郭大維中醫師：中醫治療乾眼症可以濃縮成六字訣：「養好肝，眼不乾。」中醫認為肝開竅於目，《內經》肝受血而能視，因此治療乾眼症離不開「肝」。在調理上大致可分為肝火旺、肝陰虛兩大體質。

如果是肝火旺，會使用清熱瀉火的藥物；如果是肝陰虛，則會使用滋陰明目的藥物。臨床上除了辨證論治、對症下藥，也會搭配針灸改善症狀。

此外，透過按摩眼周的六大穴位，可以促進血液循環，改善眼睛疲勞。

護眼穴道按摩包含：攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、睛明穴、承泣穴、瞳子髎穴，集中在眼周六區域。

建議按摩時可以在每個穴位按壓三到五下，感受到痠脹就可以。而除了按摩，日常中也可以透過護眼茶飲幫助改善乾眼症。

養眼茶飲：使用菊花3錢、枸杞1.5錢、決明子1.5錢、桑葉1錢，加入500c.c.水，大火煮沸後，小火煮30分鐘，濾渣後即可飲用。

菊花治眼睛乾澀；枸杞能補益精氣，滋補肝；決明子能清肝明目；桑葉味苦甘而寒，入肺肝經，有疏風清熱，能清肝明目。不管休假在家還是上班日，都可以喝上一杯。