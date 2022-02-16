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3個好習慣 保腸胃健康

楊雅棠
深綠色蔬菜及芭樂奇異果等水果，都富含膳食纖維。（記者王昭月／攝影）
深綠色蔬菜及芭樂奇異果等水果，都富含膳食纖維。（記者王昭月／攝影）

腸道內有獨立複雜的神經系統以及人體最大的微生物菌叢，而且腸道的維生菌叢也可能和神經系統疾病、內分泌疾病等相關，因此「只要腸道好，整個身體也跟著好」。

但要如何保持腸道的健康，醫師和營養師提供三個小招數，養成這樣的好習慣，就能成為健康大幫手。

飯前先吃半碗蔬菜

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里指出，排便是否順暢攸關腸道健康，而現代人多外食，纖維素普遍攝取不足，導致排便不易，因此要保持腸胃健康，攝取大量的蔬菜纖維非常必要。

纖維素就像「掃帚」一樣，可以清理腸道，避免毒素堆積；也可以增加糞便量，當腸壁的壓力受器受到張力性刺激，才會蠕動，進而協助排便。另外，足夠的膳食纖維也能變成益生菌的食物來源，讓腸胃道益生菌有良好的生長環境。

通常每1000大卡熱量建議攝取14公克膳食纖維，因此若以男性一日建議攝取1800大卡來看，應攝取膳食纖維25克；女性攝取1500大卡則需攝取膳食纖維21克。

避免一餐當中「錯失」吃到纖維的時機，建議養成「飯前先吃半碗蔬菜」的習慣，再吃其他食物。而蔬菜的選擇盡量以綠色蔬菜、菇類等高纖食物為主，避免選擇高麗菜、瓜類等偏低纖的食物。

其中，菇類如鴻禧菇、香菇、草菇等，每100克就有3克的纖維，較一般蔬菜的纖維量高出二至三倍，不僅纖維含量高，口感又軟嫩，可避免許多牙口不好的人不願意吃高纖蔬菜的困擾。

每口食物至少嚼12下

台灣馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩指出，現代人吃飯非常急促，飯扒個幾口就匆匆下肚，常常出現胃脹氣的情形。因此，養成細嚼慢嚥的好習慣，對腸胃健康非常重要。

《黃帝內經》中提到「平人則不然，胃滿則腸虛，腸滿則胃虛，更虛更滿，故氣得上下，五藏安定，血脈和利，精神乃居……。」根據前人對這段文字的註解，都表示這是在說吃東西沒嚼碎、吃太快，容易造成胃部脹滿、腸氣（氣化）不利。

除此之外，《傷寒論》中也提到「以病新差，人強與穀，（脾胃）氣尚弱，不能消穀……損穀則癒。」其中，「損穀」便有將食物咬碎或是少吃一些的意思。

而從現代醫學的觀點來看，如果能咀嚼多一些，將食物切得更細碎再進入胃中，胃就不需要耗費太多力氣來磨碎、消化。有些研究指出，每一口至少咀嚼12下有助消化，可以此為基準，提醒自己用餐時每一口都要細嚼慢嚥。另外，食物一進入口腔，口腔便會分泌唾液，除了讓食物濕潤幫助吞嚥外，唾液的澱粉酶也可以將澱粉分解為糖，進入胃中也更容易消化。如此一來，食物就不會積滯在腸胃道太久，造成腐敗。

每餐至少間隔4小時

新光醫院家醫科柳朋馳醫師指出，食物的消化需靠胃酸、膽汁分泌來幫助消化。而一吃進食物，便會開啟一連串的機制，增加胃酸的分泌與釋放，緊接著也會刺激膽汁分泌進入小腸。而固定的時間用餐、吃固定的量，可幫助胃酸、膽汁等消化液穩定分泌，減少過度刺激的機會。

胃也需要排空的時間，若是進食密集，胃酸不斷分泌，可能造成胃酸水往上跑到食道，造成胃食道逆流；或是來不及排空，造成食物一直儲存在腸胃道，造成腸胃負擔。

而吃下去的食物中，在胃中停留時間最短的是水，只要10至20分鐘；碳水化合物和蛋白質約需二至三小時；停留最久的是脂肪，約需四至五小時。因此，每餐最好能間隔四小時以上，胃才有足夠的排空時間。

蔬菜

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