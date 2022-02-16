曬太陽、補充維生素D 可增強防疫力

平時可透過適當日曬、飲食及營養補充品等方式，補足維生素D的攝取。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 升溫，進入社區感染風險增加；專家指出，避免染疫，除了做好防疫 措施、維持良好生活習慣，提升免疫力相當重要，不妨適當補充維生素D，可增強對抗病毒感染。

維生素D有「陽光維他命」之稱，對人體骨代謝極為重要，也具有促進免疫系統調節作用，對抗病毒感染，人體可透過日曬、飲食方式攝取維生素D。流行病學資料顯示，維生素D缺乏與新冠肺炎的病情和預後具有密切關係，補充維生素D有其重要意義。

營養師楊斯涵表示，維生素D能活化巨噬細胞及免疫細胞，減少細胞發炎，進而調節免疫系統。在一份急性呼吸道疾病和冠狀病毒的觀察型研究中發現，染疫後重症及死亡的個案，體內維生素D較低，有學者主張，補充維生素D可增高抗發炎和減少新冠肺炎的感染力，但需臨床試驗確定此作用。

若沒有注重維生素D的補充，容易遭到病毒感染，兒童易罹患佝僂症，成人則易罹患骨質疏鬆症。楊斯涵認為，可透過適當日曬、飲食及營養補充品等方式，補足維生素D的攝取。

一、適當日曬

人體內九成維生素D，透過日曬產生。建議每日上午10時前、下午3時後，讓身體四肢於陽光下曬10至15分鐘。

二、攝取含維生素D食物

維生素D植物來源包括黑木耳、菇類，可提供維生素D2；動物來源包括鮭魚、雞蛋、牛奶、牛肉等，可提供維生素D3。維生素D是脂溶性維生素，香菇、魚類等用油炒，營養吸收更好。

三、維生素D營養補充品

若要補充維生素D營養補充品，建議可先抽血測量維生素D狀況，若低於正常人濃度的30ng/mL，需與醫師諮詢後，規畫適當的補充劑量。

新生兒、孕婦、成人及長者，所需的維生素D含量皆不同。新生兒每日需補充400國際單位、一歲至50歲為200國際單位。50歲以上及孕婦族群，因行動不便，日曬少，長輩牙口不好，容易營養素攝取不足，建議維生素D攝取量可補充400國際單位。