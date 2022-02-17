血糖平穩不失控 3專家：先吃菜肉再吃飯

研究顯示，吃飯的順序非常重要，先吃菜再吃肉，再接續吃飯，會讓血糖上升的速度最為平緩。(Getty Images)

現代人常覺得工作忙碌，無法花心思照顧身體，沒時間運動、沒時間好好吃飯。事實上，日常累積的良好小習慣，可能成為健康的大幫手。以下是醫師、營養師和運動教練推薦的生活好習慣。

吃飯有順序 菜→肉→澱粉

蘇秀悅／台北醫學大學附設醫院營養室主任

推薦理由：健康飲食的習慣，不只是選對的食材，更需要建立好的觀念。根據研究顯示，吃飯的順序非常重要，先吃菜再吃肉，再接續吃飯，會讓血糖 上升的速度最為平緩。澱粉會讓血糖上升、胰島素分泌，長時間讓身體處於血糖上升過快、體內胰島素大量分泌的狀態，也會讓葡萄糖形成脂肪儲存，會增加身體的負擔。

只要培養好健康的飲食方式，每餐不要過量，再搭配均衡飲食、不要狼吞虎嚥，就能讓飲食逐步走向健康化。我平時早上5點半吃早餐，下午1點吃午餐，6點半吃晚餐。早餐會想辦法多吃一些蛋白質，纖維則是放在其他兩餐吃，三餐的量都不多，大約八分飽即可。

每周喝二到三次參鬚茶

楊賢鴻／台灣長庚醫院中醫內兒科主治醫師

推薦理由：現代人普遍生活壓力大，即使有好的飲食，也可能因為作息不良，讓身體狀況不佳。推薦新的一年可以增加一個簡單的飲食習慣，一周煮一次參鬚茶，作法很簡單，需要人參鬚30克、枸杞15克、甘草1片，把所有材料放在碗中加入六碗水，熬煮成三碗水即可。三碗水大約可以煮四到五杯，一天喝一到兩杯，一周喝兩到三次。

參鬚茶可以達到補氣、調解免疫力 、幫助新陳代謝，現代人常常用腦過度，會有使不上力的感覺，參鬚茶增加血液循環，也能幫助記憶與思考，比較不容易感冒，有助於提升免疫力，抵禦疫情。

吃夠蛋白質 澱粉最後吃

王柏崴／台灣陽光健身 Sunshine Fitness負責人

推薦理由：平時的飲食方式很簡單，早餐吃得飽，晚餐吃得少，但蛋白質是一定會攝取的物質，包含雞胸肉等，可以達到健身的需求。也因為健身，看到許多民眾肌力不足，平時蛋白質攝取得少，只做有氧運動，肌肉無力也常會有病痛，特別是長輩會有肌少症的問題，恐增加未來失能的機會。

每天至少要吃一份肉，建議先吃肉、再吃飯，對於身體的代謝比較好，也因為先吃了肉，會比較有飽足感，不會吃太多米飯、麵食，澱粉容易累積成脂肪。現代人忙碌，運動時間不多，建議調整飲食方式，既可以維持身材，也能攝取需要的營養素。