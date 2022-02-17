我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

血糖平穩不失控 3專家：先吃菜肉再吃飯

陳雨鑫
研究顯示，吃飯的順序非常重要，先吃菜再吃肉，再接續吃飯，會讓血糖上升的速度最為平緩。(Getty Images)
研究顯示，吃飯的順序非常重要，先吃菜再吃肉，再接續吃飯，會讓血糖上升的速度最為平緩。(Getty Images)

現代人常覺得工作忙碌，無法花心思照顧身體，沒時間運動、沒時間好好吃飯。事實上，日常累積的良好小習慣，可能成為健康的大幫手。以下是醫師、營養師和運動教練推薦的生活好習慣。

吃飯有順序 菜→肉→澱粉

蘇秀悅／台北醫學大學附設醫院營養室主任

推薦理由：健康飲食的習慣，不只是選對的食材，更需要建立好的觀念。根據研究顯示，吃飯的順序非常重要，先吃菜再吃肉，再接續吃飯，會讓血糖上升的速度最為平緩。澱粉會讓血糖上升、胰島素分泌，長時間讓身體處於血糖上升過快、體內胰島素大量分泌的狀態，也會讓葡萄糖形成脂肪儲存，會增加身體的負擔。

只要培養好健康的飲食方式，每餐不要過量，再搭配均衡飲食、不要狼吞虎嚥，就能讓飲食逐步走向健康化。我平時早上5點半吃早餐，下午1點吃午餐，6點半吃晚餐。早餐會想辦法多吃一些蛋白質，纖維則是放在其他兩餐吃，三餐的量都不多，大約八分飽即可。

每周喝二到三次參鬚茶

楊賢鴻／台灣長庚醫院中醫內兒科主治醫師

推薦理由：現代人普遍生活壓力大，即使有好的飲食，也可能因為作息不良，讓身體狀況不佳。推薦新的一年可以增加一個簡單的飲食習慣，一周煮一次參鬚茶，作法很簡單，需要人參鬚30克、枸杞15克、甘草1片，把所有材料放在碗中加入六碗水，熬煮成三碗水即可。三碗水大約可以煮四到五杯，一天喝一到兩杯，一周喝兩到三次。

參鬚茶可以達到補氣、調解免疫力、幫助新陳代謝，現代人常常用腦過度，會有使不上力的感覺，參鬚茶增加血液循環，也能幫助記憶與思考，比較不容易感冒，有助於提升免疫力，抵禦疫情。

吃夠蛋白質 澱粉最後吃

王柏崴／台灣陽光健身Sunshine Fitness負責人

推薦理由：平時的飲食方式很簡單，早餐吃得飽，晚餐吃得少，但蛋白質是一定會攝取的物質，包含雞胸肉等，可以達到健身的需求。也因為健身，看到許多民眾肌力不足，平時蛋白質攝取得少，只做有氧運動，肌肉無力也常會有病痛，特別是長輩會有肌少症的問題，恐增加未來失能的機會。

每天至少要吃一份肉，建議先吃肉、再吃飯，對於身體的代謝比較好，也因為先吃了肉，會比較有飽足感，不會吃太多米飯、麵食，澱粉容易累積成脂肪。現代人忙碌，運動時間不多，建議調整飲食方式，既可以維持身材，也能攝取需要的營養素。

健身 血糖 免疫力

上一則

體重有「記憶效應」 燃脂作戰別再拖

延伸閱讀

「Omicron威脅下降」 歐洲各國急著解封 專家搖頭

「Omicron威脅下降」 歐洲各國急著解封 專家搖頭
萬噸拉薩艦8天海訓 專家：已具備戰鬥力

萬噸拉薩艦8天海訓 專家：已具備戰鬥力

專家：再緩幾周鬆綁防疫 可減更多病例

專家：再緩幾周鬆綁防疫 可減更多病例
過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始

過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00
彰化縣二林鎮年過五旬的林姓鎮民過年快樂盡情吃喝，久坐跟親友玩娛樂遊戲，罹患急性痔瘡，二基大腸直腸外科醫師劉佑碩手術醫治。記者簡慧珍／攝影

過年痔瘡病人倍增 五旬男坐立難安只能犯民俗忌諱求醫

2022-02-12 17:45
(取材自健康醫療網)

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

2022-02-16 01:55

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲