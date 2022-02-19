FAST口訣 掌握中風救援3小時
急性缺血性中風患者若能於發生後三小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致失能的後遺症，因此醫師呼籲，若出現中風症狀，應立即送醫以爭取治療時間，而牢記FAST辨別中風口訣，將有效辨識中風初期的重要症狀。
台灣藝人納豆疑似腦出血緊急送醫開刀，引發各界關注。對此，台灣樂生療養院神經內科賴軍皓醫師表示，腦出血主要是腦血管的病變或硬化造成，除了和生活習慣及天氣寒冷有關，糖尿病、心臟病、高血壓、高血脂、抽菸、喝酒、肥胖及頸動脈狹窄更是八大危險因子。
賴軍皓指出，腦中風又可分為「缺血性」與「出血性」兩種，缺血性中風是腦血管阻塞造成腦部缺血而形成，而出血性腦中風則是血管破裂出血而形成，兩者以缺血性中風較多。賴軍皓呼籲，若出現中風症狀，應立即送醫以爭取治療時間，而牢記FAST辨別中風口訣，將有效辨識中風初期的重要症狀，以掌握「急性中風搶救黃金3小時」：
1.「F」就是FACE：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。
2.「A」就是ARM：請患者將雙手抬高平舉觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。
3.「S」就是SPEECH：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整。
4.「T」就是TIME，當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。
賴軍皓進一步說，「預防勝於治療」，絕大多數的中風可藉由健康的飲食與生活型態來預防，只要控制三高與體重，日常生活規律運動、飲食掌握三少二多原則及戒菸酒等，就能降低罹患中風之風險。賴醫師更建議年滿35歲、自身有八大危險因子病史或家族史者，都應定期進行頸動脈超音波檢查，藉由超音波早日揪出血管病變以預防中風。
(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)
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