我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

養成6習慣 預防心肌梗塞

綜合報導
心肌梗塞是急性心臟疾病，嚴重可能會危及生命。（Getty Images）
心肌梗塞是急性心臟疾病，嚴重可能會危及生命。（Getty Images）

台灣導演明金成日前心肌梗塞，緊急送醫搶救仍宣告不治，享年51歲。心肌梗塞是什麼樣的疾病？有什麼症狀？如何預防？

心肌梗塞是什麼？

心肌梗塞是急性且嚴重的心臟疾病，心臟需要冠狀動脈供應大量氧氣和養分，當冠狀動脈因血栓阻塞時，心臟缺乏氧氣及營養，心臟肌肉就會壞死，容易併發心律不整及心臟衰竭，危及性命。

症狀為何？

台灣國健署指出，心肌梗塞症狀男女有別，男性包括常見的胸悶、呼吸困難、暈眩等；女性則較常有噁心、手麻、背痛、呼吸不順等，務必立即送醫。

民眾可以記住救心救命口訣「心痛喘、冒冷汗，趕快叫救護車」，當出現心痛、胸悶、噁心嘔吐、氣喘吁吁、冒冷汗症狀，代表很可能是心肌梗塞，必須立刻撥打電話請救護車送醫。

好發季節及族群

秋冬是心肌梗塞好發季節，天氣轉涼，低溫與早晚溫差大都會造成血管收縮，使血壓上升，增加心臟病、中風急性發作機會，有高血壓、高血脂、糖尿病等三高疾病患者以及心血管疾病患者、年長者等族群，務必做好保暖，避免疾病上身。

如何預防心肌梗塞

預防心肌梗塞得從維持良好日常習慣做起：

1.飲食定時定量、維持理想體重：飲食依照計畫，攝取均衡且多樣化。肥胖者建議減重至理想範圍內，維持理想的身體質量指數（BMI）：18.5≦BMI≦24。

BMI計算方式為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方所得出數據。

2.低鹽飲食：建議每日鹽分攝取6公克以下。

3.避免飲酒：男性每天不宜超過2個酒精當量，女性每天不宜超過1個酒精當量（每個酒精當量為15公克，相當於酒精濃度4%啤酒360毫升）。

4.降低膽固醇攝取：飽和性脂肪攝取降至每日總熱量的7%以下，總膽固醇攝取降至每天200毫克以下。

5.少吃精緻醣類：避免精緻甜食、各式糖果、糕餅及水果罐頭等。

6.多攝取纖維：多選用富含纖維質的食物，例如新鮮蔬菜、水果及全穀類等。

避免心肌梗塞，飽和性脂肪攝取降至每日總熱量的7%以下，總膽固醇攝取降至每天200...
避免心肌梗塞，飽和性脂肪攝取降至每日總熱量的7%以下，總膽固醇攝取降至每天200毫克以下。（Getty Images）
飲酒過量，容易引發心肌梗塞。（Getty Images）
飲酒過量，容易引發心肌梗塞。（Getty Images）

高血壓 大都會 心臟病

上一則

膝關節退化非老年人專利 切勿「忍痛」錯失治療良機

下一則

FAST口訣 掌握中風救援3小時

延伸閱讀

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病
廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟
飲食後胸悶…當心是心肌梗塞

飲食後胸悶…當心是心肌梗塞
藥物酒精併服 恐有嚴重副作用

藥物酒精併服 恐有嚴重副作用

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

2022-02-13 00:01
前法務部長廖正豪除夕過世。圖／聯合報資料照片

廖正豪、陳適庸新春病逝 醫籲銀髮族守護心腎臟

2022-02-12 17:44
民眾常常覺得植物油比較健康，但植物油其實也含飽和脂肪酸，只是量比較少。 (Getty Images)

別再「滴油不沾」 小心皮膚變差、腸胃卡卡

2022-02-11 02:30
（圖：健康醫療網提供）

高中男生餐餐3碗白飯 體重破百、脂肪肝 速鏟肉防肝病

2022-02-13 01:00
(取材自健康醫療網)

買不到蛋？改吃這些食物富含「優質蛋白質」

2022-02-16 01:55
彰化縣二林鎮年過五旬的林姓鎮民過年快樂盡情吃喝，久坐跟親友玩娛樂遊戲，罹患急性痔瘡，二基大腸直腸外科醫師劉佑碩手術醫治。記者簡慧珍／攝影

過年痔瘡病人倍增 五旬男坐立難安只能犯民俗忌諱求醫

2022-02-12 17:45

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議