養成6習慣 預防心肌梗塞

心肌梗塞是急性心臟疾病，嚴重可能會危及生命。（Getty Images）

台灣導演明金成日前心肌梗塞，緊急送醫搶救仍宣告不治，享年51歲。心肌梗塞是什麼樣的疾病？有什麼症狀？如何預防？

心肌梗塞是什麼？

心肌梗塞是急性且嚴重的心臟疾病，心臟需要冠狀動脈供應大量氧氣和養分，當冠狀動脈因血栓阻塞時，心臟缺乏氧氣及營養，心臟肌肉就會壞死，容易併發心律不整及心臟衰竭，危及性命。

症狀為何？

台灣國健署指出，心肌梗塞症狀男女有別，男性包括常見的胸悶、呼吸困難、暈眩等；女性則較常有噁心、手麻、背痛、呼吸不順等，務必立即送醫。

民眾可以記住救心救命口訣「心痛喘、冒冷汗，趕快叫救護車」，當出現心痛、胸悶、噁心嘔吐、氣喘吁吁、冒冷汗症狀，代表很可能是心肌梗塞，必須立刻撥打電話請救護車送醫。

好發季節及族群

秋冬是心肌梗塞好發季節，天氣轉涼，低溫與早晚溫差大都會 造成血管收縮，使血壓上升，增加心臟病 、中風急性發作機會，有高血壓 、高血脂、糖尿病等三高疾病患者以及心血管疾病患者、年長者等族群，務必做好保暖，避免疾病上身。

如何預防心肌梗塞

預防心肌梗塞得從維持良好日常習慣做起：

1.飲食定時定量、維持理想體重：飲食依照計畫，攝取均衡且多樣化。肥胖者建議減重至理想範圍內，維持理想的身體質量指數（BMI）：18.5≦BMI≦24。

BMI計算方式為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方所得出數據。

2.低鹽飲食：建議每日鹽分攝取6公克以下。

3.避免飲酒：男性每天不宜超過2個酒精當量，女性每天不宜超過1個酒精當量（每個酒精當量為15公克，相當於酒精濃度4%啤酒360毫升）。

4.降低膽固醇攝取：飽和性脂肪攝取降至每日總熱量的7%以下，總膽固醇攝取降至每天200毫克以下。

5.少吃精緻醣類：避免精緻甜食、各式糖果、糕餅及水果罐頭等。

6.多攝取纖維：多選用富含纖維質的食物，例如新鮮蔬菜、水果及全穀類等。