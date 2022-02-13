常吃蔬果仍便秘？聽聽中醫師怎麼說

（圖：健康醫療網提供）

你也有便秘的困擾嗎？尤其即使每天攝取很多蔬果依舊無法改善，小心可能是腸胃因寒濕給冰鎮住所導致。台灣安南醫院中醫部曾印正醫師指出，當胃腸被寒、濕、氣虛影響，就容易使蠕動能力變差，不僅腹部溫度較掌心冷，到了氣溫較低的冬天更使便秘加劇，甚至還會冒痘痘，這時若又再攝取更多生冷蔬果，恐怕只會使寒勢更進逼腸胃。

排便粒粒分明為燥屎 應適量增蔬果攝取量

事實上，這類病患又可分為三種類型，包括大便前一小段硬，後段就成條狀偏軟，最後面偏糊狀、或大便分成一段一段且便質不硬以及解出成條狀如同擠牙膏情況，使得上個廁所就得好幾分鐘。曾印正醫師解釋，若為如同羊屎便顆顆分明者，則屬於燥屎，病患因腸胃偏熱，腹部皮膚溫度會比手掌心高溫 ，這時建議可適量增加蔬果攝取量以紓緩便秘情況。

偏虛寒濕性型便秘者 應避免食用未經烹煮食物

曾印正醫師說明，因此同樣是便秘者，但因每個人寒熱體質不同，在調養上相對也會不同，像若為偏虛寒濕性型的便秘者，飲食上則應吃溫熟食為主，避免包括水果、泡菜、生菜和生魚片等時未經烹煮食物，平時烹煮時也可加薑、薑黃以食物偏溫性。

便秘時喝水應慢慢喝 減少消化系統負擔

此外，便秘者最重要是喝水時應一口一口慢慢喝，避免一次喝太多水導致超過消化系統能一次處理的水量，造成堆積體內產生生濕，增加喝水變胖機率。曾印正醫師呼籲，若長期飽受便秘困擾者又不了解自身體質，必要時可諮詢專業中醫師協助，避免道聽塗說亂服成藥，才能真正對症下藥，改善便秘症狀。

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資料來源：健康醫療網

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