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愈玩愈大、總想翻盤 3心態恐賭上癮

陳俊智
桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻指出，不只牌桌上的賭博才算賭博，手遊、刮刮樂和樂透彩也都算是博弈。（圖：桃園療養院提供）
桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻指出，不只牌桌上的賭博才算賭博，手遊、刮刮樂和樂透彩也都算是博弈。（圖：桃園療養院提供）

長假難免小賭，但醫生建議最好適時外出或從事其他休閒娛樂，避免賭博成癮問題纏上身。

台灣桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻指出，賭博成癮通常需要很長一段時間才會形成，如果長時間待在牌桌上，即使平常沒有賭博習慣，也可能因為立即性的投報刺激，沉迷遊戲當中，埋下成癮的因子，而平常就有賭博習慣的人，風險更是加倍。

想知道自己有沒有賭博成癮的風險，可以從幾個面向觀察，最明顯的就是「下注金額愈來愈大」，其次是會「一直想某個輸錢場景，一直想找翻盤機會」，第三就是「下了牌桌之後，會不自在或焦躁不安」，這些情況如果持續惡化，不僅影響生活，嚴重甚至會影響人際關係跟工作。

吳坤鴻表示，賭博除了牌桌之上，網路遊藝平台、刮刮樂、樂透彩也都算是博弈，過度沉溺都對健康不好，但也不是完全不能玩，可設定籌碼上線，輸完就收手。另外，除了輸錢要收手，贏錢也要收手，避免被獲利沖昏頭，下大注反而輸更多，陷入翻本心態的循環。

吳坤鴻建議，除了牌桌，市面上也有不少桌遊、遊戲機或棋類遊戲可以玩，比起博弈，少了金錢輸贏，更加健康。如果趁天氣狀況良好出門走走，適當運動對身體更好。

「賭博是數學遊戲，十賭九輸也不是假話。」吳坤鴻說，賭博與機率有關，算到最後，贏家只有莊家；如果發現自己無法控制賭博衝動時，就得尋求專業，靠藥物及心理治療改善。

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