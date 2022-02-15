牙刷易生細菌 最久3個月須換

牙刷易滋生細菌，比起定時清潔，定時換新更重要。（本報資料照片）

有些衛生用品，可不能長時使用不換新，其中「牙刷」就是一個很好的例子。英國 曼徹斯特大學學者指出，一隻放置於浴室且無覆蓋的牙刷，可承載百萬種細菌，如為口腔內本就存在的病菌可能較無大礙，但也常見滋生會引發腹瀉的大腸桿菌及可能引發皮膚感染之葡萄球菌。

有些人認為牙刷定時「清潔」很重要，美國克里夫蘭醫學中心釐清，坊間流傳方式包含將牙刷放到洗碗機或假牙清潔機內、用肥皂清洗牙刷刷毛、放到冷凍庫或放入滾水中，其實這些都沒有太大意義，不如養成不跟他人共用牙刷，及定時更換牙刷的好習慣。

刷毛分岔立刻換

知名牙醫診所陳福樂醫師表示，牙刷的更換頻率沒有硬性規定，需依照每個人的使用情況而定。有些人刷牙很用力，牙刷刷毛使用不到一個月就分岔，應馬上更換；而有些人刷牙輕、時間短，牙刷刷毛不容易分叉或扁塌，進而更容易忽略牙刷換新的重要性。

陳醫師建議，最久最久三個月內一定要更換牙刷，因為口腔內本就含有多種細菌，使用久的刷毛上更是容易殘留，加上浴室是較潮濕的環境，容易造成多種細菌滋生，反使拿來清潔口腔的牙刷成了病菌的溫床。

刷牙方式要正確

民眾除定期更換牙刷之外，更重要的是要使用正確的方式刷牙。陳醫師說明，刷牙時以兩、三顆牙齒為單位，注意刷毛與牙面成45度~60度，並涵蓋一部分牙齦，刷上排牙時刷毛略呈仰角，刷下排時刷毛略向下，輕輕地定點上下或旋轉刷，至少各刷10次，再把鬆動的牙垢往咬合面刷，咬合面則是以前後來回的方式清潔。除了使用牙刷刷牙外，牙齒與牙齒間的鄰接面與牙縫部位，也應該使用牙線或牙間刷才能徹底清潔乾淨。

另外，挑選牙刷時也可注意刷毛不要太硬，儘量挑選刷頭較小之牙刷。適合的牙刷加上正確刷牙方式，可有效改善口腔環境衛生，減緩牙齦腫痛、出血情形。(http://healthnews.com.tw/)