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飲食控制+勤快運動 病患半年逆轉脂肪肝

楊雅棠
減重應均衡飲食及運動，運動建議每周至少3天、每次30分鐘以上。（本報資料照片）
減重應均衡飲食及運動，運動建議每周至少3天、每次30分鐘以上。（本報資料照片）

吃吃喝喝和聚會，大魚大肉和杯觥交錯的同時，小心脂肪肝上身；醫師表示，若能做好飲食控制，脂肪肝是可以逆轉的；但若是放任脂肪肝持續纖維化、硬化，恐進一步演變成肝癌。

脂肪肝俗稱「肝包油」，也就是肝臟囤積了大量脂肪。台灣肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，通常正常肝臟約3%至5%為脂肪，當脂肪超過5%即是「脂肪肝」。

在肝臟切片畫面下，若肝臟5%至30%出現「脂肪泡泡」，為輕度脂肪肝；30%至60%為中度脂肪肝；60%以上則為重度脂肪肝。

一旦出現中、重度脂肪肝，便容易造成肝臟發炎，肝臟持續發炎則可能進一步纖維化、硬化，之後約有4%至27%的肝硬化病人會發生肝癌。

酒精、肥胖…易脂肪肝

飲酒和肥胖是脂肪肝重要的危險因素，楊培銘說，尤其長期酗酒者約九成都有脂肪肝，引發「酒精性脂肪肝」；若為「非酒精性脂肪肝」則要留意是否有糖尿病、心血管疾病及三高問題。其他如藥物、C型肝炎、先天性代謝疾病等，也易引起脂肪肝。

注意熱量攝取是否過量

改善脂肪肝就和控制三高一樣，楊培銘表示，需注意熱量攝取是否過量，少吃甜和油炸的食物，值得注意的是，更要避開吃過甜的水果。

楊培銘指出，水果含果糖，在體內會被轉化為三酸甘油脂儲存，如果大量攝取水果就容易攝入過多果糖，三酸甘油脂會突然升高，來不及運出肝臟就會直接堆積在體內，形成脂肪肝。此外，手搖飲也是果糖主要來源，應避免飲用。

根據研究，若體重減少5%，脂肪肝炎可減少10%、肝纖維化可減輕45%。楊培銘表示，不論透過飲食或運動減重都不要太急，應找出可長可久的方式才能持之以恆。更應定期進行健檢，若檢驗發現肝發炎指數ALT超過100，便有很大的機會可能是脂肪肝，應每半年至一年定期超音波追蹤。

高纖榖類取代精緻澱粉

台灣新光醫院健管部主任朱光恩表示，「脂肪肝可以逆轉」，曾有中度脂肪肝的病人在半年內靠著飲食控制和勤快運動，恢復成輕度脂肪肝，甚至消除。因此，若發現有脂肪肝應調整飲食，建議以高纖榖類、糙米取代精緻澱粉，多吃一點蔬菜少吃一點肉。

烹調方式最好清蒸為主

朱光恩建議，盡量以清蒸取代油炸和醬燴的烹調方式，少吃香腸、臘肉等加工食品，吃高密度膽固醇較多的魚肉為主。

此外，要養成每周運動三天，且每次運動須達到30分鐘以上、心跳130下的程度。朱光恩說，可以跑跑步機和操場快走。

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